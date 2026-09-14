Sánchez busca otra ‘pelea’ con Trump al citarse con Mamdani en Nueva York

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aprovechará su viaje a Nueva York para la Asamblea General de Naciones Unidas la próxima semana para participar, el 23 de septiembre, en un coloquio económico junto al alcalde de la ciudad, el socialista Zohran Mamdani. El acto, titulado Construyendo una economía para la mayoría, se celebrará en la Gracie Mansion, la residencia oficial de los alcaldes neoyorquinos, y está coorganizado por la Global Progress Foundation, que preside el propio Sánchez, y el equipo del regidor. Será el primer encuentro personal entre ambos.

Mamdani, de 34 años, es un destacado representante del ala más izquierdista del Partido Demócrata y socialista declarado. Él y Sánchez comparten críticas a las políticas del presidente estadounidense, especialmente en materia de gasto militar y la situación en Gaza, donde han usado el término «genocidio» para referirse a la ofensiva israelí.

Esta reunión se produce en un contexto de reiterados desencuentros entre Sánchez y Trump desde el regreso del republicano a la Casa Blanca. Entre los más destacados, figuran:

El gasto en defensa en la OTAN

Sánchez se negó a comprometerse a destinar a Defensa el 5% del PIB, exigido por Trump y la OTAN. El presidente estadounidense lo criticó duramente, llegó a amenazar con aranceles y a sugerir la expulsión de España de la Alianza, calificándola de «aliado terrible».

Operaciones militares contra Irán: Sánchez rechazó permitir el uso de las bases españolas de Rota y Morón para ataques estadounidenses e israelíes, y criticó las acciones como contrarias al derecho internacional. Trump respondió amenazando con cortar el comercio y las relaciones con España.

Gaza y Palestina

Sánchez ha mantenido una postura crítica con Israel, incluyendo el reconocimiento de Palestina y acusaciones de genocidio, en contraste con el apoyo firme de Trump al gobierno israelí. Otras tensiones incluyen críticas mutuas sobre aranceles, inmigración y el modelo económico, con Trump llegando a referirse a España como un «país arruinado» en algunos momentos.

La cita con Mamdani, abiertamente enfrentado a Trump, quien lo ha llamado «comunista lunático», puede interpretarse como un nuevo gesto de Sánchez para posicionarse como contrapeso de la izquierda frente al presidente estadounidense, en plena semana de alto nivel de la ONU.