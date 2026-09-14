La subvención de 80.000 € al congreso de UGT en 2021 sitúa en el foco de Antifraude al Gobierno de Ximo Puig

Una subvención del Gobierno valenciano de PSOE y Compromís por valor de 80.000 euros para el 43.º Congreso Confederal, que el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) celebró en Valencia entre el 18 y el 20 de mayo del año 2021, como en su día publicó OKDIARIO, ha puesto al Consell del socialista Ximo Puig y Compromís bajo el foco de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF), que ha abierto una investigación al respecto, a aquel Ejecutivo, entonces presidido por el actual embajador de España ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Tal como publicó también OKDIARIO en octubre de 2021, la subvención fue aprobada por la Conselleria de Economía y Modelo Productivo, que en esos momentos dirigía Vicent Soler, con fecha 2 de junio. Y el día 10 de junio, la aprobación de la subvención fue publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.

El mismo día 10 de junio, según consta en la relación de justificante de gastos «no exhaustiva» que presentó UGT, la organización sindical ya hizo uso de ese dinero. Ese día, UGT abonó 6.046,04 euros en concepto de comidas en el Palacio de Congresos de Valencia. De esa cantidad, 5.214,21 euros tuvieron como fuente de financiación a la Generalitat Valenciana, a través de la subvención. Mientras que los otros 849,83 euros restantes tuvieron como fuente de financiación a la propia UGT.

Tal como avanzó OKDIARIO en aquel 2021, la subvención se produjo a pesar de los reparos presentados por la Abogacía de la Generalitat Valenciana. Hasta el punto de que el PP, entonces en la oposición, lanzó una batería de preguntas al Gobierno de Ximo Puig. Cinco años después, son esos reparos los que han generado la investigación.

Las subvenciones para su congreso confederal que, según el PP en 2021, percibió UGT para su Congreso de ese mismo año en Valencia ascienden a un total de 255.000 euros, si bien esta cifra procede de sumar el dinero que concedió el Consell, presidido por Ximo Puig, la Diputación de Valencia, que entonces presidía el hoy diputado socialista Toni Gaspar, y el Ayuntamiento de la capital de la Comunidad Valenciana, al frente del cual se encontraba Joan Ribó (Compromís), cuyo socio de gobierno era, precisamente, el PSOE.

Lo que el informe de la Abogacía de la Generalitat Valenciana señalaba, tal como en 2021 también publicó OKDIARIO, era que las subvenciones que se otorgan por concesión directa constituyen una excepción al régimen general. Y apuntaba que la propuesta presentada en su momento por el Consell para la subvención “no resulta incompatible con la concurrencia» y que «pueden existir otras entidades de la misma naturaleza que, de convocarse la subvención en régimen de concurrencia, tal vez concurrirían a la convocatoria para tener esta ayuda para la misma o similar finalidad”.

UGT gastó un total de 6.064,04 euros en comidas en el Palacio de Congresos de Valencia durante su 43 Congreso Confederal del 18 al 20 de mayo. De ese montante, un total de 5.214,21 euros, tuvo como fuente de financiación a la Generalitat Valenciana, ahora investigada por aquella subvención.

La investigación de la Agencia Valenciana Antifraude, avanzada este lunes por Las Provincias, ha llevado al presidente de la Generalitat Valenciana, el popular Juanfran Pérez Llorca, a recordar en el transcurso de una visita a la localidad alicantina de Crevillente que por ese congreso confederal de UGT «desfiló», entre otros, «con todo su esplendor» el ex ministro y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, actualmente en prisión.

Pérez Llorca ha manifestado que mira este asunto con «bastante preocupación». Ha recordado que, precisamente, UGT es «un poco el socio o el compañero de viaje siempre» del PSOE: «Era darles una subvención a ellos mismos».

En paralelo, desde las Cortes Valencianas, el portavoz popular Fernando Pastor ha exigido explicaciones al propio Ximo Puig, en referencia a esta subvención ahora bajo el foco de la Agencia Valenciana Antifraude.