La cita de Marcus Ulpius, legionario romano, que sigue emocionando: «Suena la corneta, comienza un nuevo día en las fortificaciones del Danubio para las legiones de Roma»

El sonido de una corneta podía marcar el comienzo de otra jornada en uno de los lugares más exigentes del Imperio romano. En las fortificaciones levantadas junto al Danubio, miles de soldados permanecieron durante generaciones vigilando una frontera estratégica para Roma. A esa rutina se refiere la conocida cita de Marcus Ulpius. «Suena la corneta, comienza un nuevo día en las fortificaciones del Danubio para las legiones de Roma». Detrás de estas palabras aparece una realidad mucho menos épica de lo que muestran las películas, como las horas de vigilancia, entrenamiento, mantenimiento, desplazamientos y una vida completamente organizada por la disciplina militar.

Una frontera fundamental

El Danubio constituyó durante siglos una de las grandes fronteras del Imperio romano. El sistema defensivo conocido como limes del Danubio estaba formado por fortalezas legionarias, fuertes auxiliares, torres de vigilancia y vías de comunicación que permitían desplazar tropas y suministros. Diferentes estudios señalan que el río funcionaba como una primera línea defensiva y también como una importante vía de transporte militar y comercial.

En lugares como Carnuntum, la presencia militar transformó completamente el territorio. Las grandes bases podían albergar miles de hombres y contaban con barracones, almacenes, edificios administrativos, establos, instalaciones sanitarias y otros espacios necesarios para mantener operativo al ejército. Alrededor de muchas de estas fortificaciones crecieron además asentamientos civiles donde comerciantes y artesanos atendían las necesidades de los soldados.

Así empezaba el día

La vida de un legionario estaba sometida a una rutina muy diferente de la de un ciudadano romano. Las guardias constituían una de las obligaciones fundamentales y se organizaban mediante turnos, mientras que el entrenamiento militar ocupaba también una parte importante de la jornada. Las fuentes sobre el ejército romano describen ejercicios de armas y otras actividades destinadas a mantener preparados a los soldados incluso durante los periodos en los que no estaban participando en una campaña.

Pero no todo consistía en empuñar una espada o vigilar desde una torre. Los soldados tenían numerosas tareas prácticas dentro de los campamentos, como transportar materiales, mantener las instalaciones, cuidar animales, gestionar suministros o reparar equipamiento. La arqueología demuestra además que estos espacios eran auténticos centros de actividad, donde convivían militares, comerciantes y población vinculada al ejército.