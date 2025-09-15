El podemita Roberto Sotomayor exige que echen a Perico Delgado de TVE

Roberto Sotomayor ha atizado duramente contra Perico Delgado a raíz de sus duras declaraciones contra el Gobierno tras el boicot en Madrid a la Vuelta a España. La última etapa no pudo terminar por culpa de las protestas propalestinas y el comentarista de TVE fue uno de los más críticos a la hora de señalar culpables.

«Para los manifestantes esto es un gran éxito. Siento decirlo, no me quedan palabras, más que de protesta. No tiene ni pies ni cabeza lo que está pasando. La violencia lleva a violencia. Le están haciendo flaco favor a lo que está pasando en Gaza. A estos antisistemas les da lo mismo lo que pase en Gaza. Quieren violencia, bronca. Les da igual quién salga malparado. Quieren lío aquí. Me parece fatal que algunos partidos apoyen esta manifestación violenta», confesó mientras salían imágenes del caos en las calles de la capital.

Un discurso que castigó el ex candidato de Podemos a la alcaldía de Madrid, pidiendo su expulsión inmediata de TVE: «Hay que despedir a Perico ya. Ya está bien de comentarios inapropiados cuando se está cometiendo una de las mayores atrocidades de la historia», comentó Sotomayor en redes sociales antes de atacar a otros como Almeida o Núñez Feijóo.

Hay que despedir a Perico ya de la TVE. Ya está bien de comentarios inapropiados cuando se está cometiendo una de las mayores atrocidades de la historia. — Roberto Sotomayor 🔻 (@RbSotomayor) September 14, 2025

Perico Delgado, decepcionado con el boicot

Poco después de sus declaraciones en la cadena pública, Delgado atendió a OKDIARIO e incidió en su decepción de cómo había acabado la etapa ciclista y del grave perjuicio que suponen las imágenes en todo el mundo. «Esto es una desgracia muy grande para el deporte español y para el país. Que no finalice la Vuelta… los protestantes lo verán como un orgullo. Pero será bueno si mañana se acaba la Guerra».

«Al final han provocado violencia contra violencia. Han demostrado que al final la guerra nunca va a acabar. Es algo lamentable. Daña la imagen de la Vuelta y de España. La culpa es del Gobierno español», culminó Perico.