Avance de ‘En tierra lejana’ de hoy, 8 de septiembre: Alya descubre el secreto de Cihan sobre Boran

En tierra lejana, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 7 de septiembre, en el nuevo capítulo de En tierra lejana, los espectadores de Antena 3 pudieron ver cómo Cihan descubre que Boran está vivo y que sigue en coma. La noticia le deja profundamente desconcertado, sobre todo porque había empezado a considerar a Alya como su mujer. Vurgun Çelebi, el hombre que cuida a Boran, le explica que lo conoció en Bulgaria, cuando Boran estaba huyendo.

Poco después, los dos pusieron rumbo a Canadá y, con el tiempo, empezó a trabajar para él como guardaespaldas. El día del accidente, fue él quien encontró a Boran y lo metió en su coche. Con el fin de proteger su identidad, hizo que la cara de Ömer, quien viajaba con Boran, quedase irreconocible. Es más, le puso la ropa de Boran y lo colocó junto a Alya para que todos creyesen que él había muerto. Cihan opta por mantener la noticia en secreto, mientras uno de sus hombres le advierte que debe tener cuidado. Al fin y al cabo, Boran acabó con la vida de Süleyman Baybars, por lo que está en peligro. Con el fin de protegerle, Cihan decide trasladarlo a la empresa, puesto que allí podrá mantenerlo escondido y bajo vigilancia. Es Kaya quien, tras descubrir que Boran está vivo, decide ayudar y acompañar a Cihan en el proceso.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, martes 8 de septiembre?

De esta manera, los espectadores de Antena 3 van a tener la ocasión de ver cómo Zerrin encuentra a Kaya llorando. Ella se da cuenta de que él lo está pasando muy mal por todo lo que está sucediendo en su familia. Por ello, no duda en darle consuelo con un abrazo. Un gesto que es presenciado por Ipek, quien no duda en mostrar su enfado. Ante ello, la mujer intenta excusarse, pero Ipek no la cree y termina hablando con Sadakat. Una conversación muy seria donde ella le insiste a él que deberían casarse cuanto antes.

Mientras tanto, Nare acude a la empresa para hablar con Cihan y pedirle que le deje participar en el homenaje por el aniversario de la muerte de Boran. Pero, antes de que eso suceda, Kaya lo intercepta y lo lleva hasta Boran. Por otro lado, Alya encuentra un billete de avión a Estambul a nombre de Cihan, por lo que no duda en buscar respuestas. Ante ello, él solo le dice que es algo privado. Cihan y Alya se encuentran con Vurgun Çelebi, el hombre que está cuidando de Boran. Allí, Vurgun le explica que volvió a Estambul hace unos meses porque tenía que cuidar de su madre, que se encuentra delicada de salud.

Nare le dice a Şahin que va a participar en el acto de Boran. Pero, durante el homenaje, el estado de Boran empeora. Cihan y Kaya reciben la noticia y se marchan para ir a la empresa. Alya, ante ello, decide seguirlos y consigue entrar en el edificio sin que Kadir pueda detenerla. Şahin también llega hasta allí. Un momento de máxima tensión donde, además y por si fueran pocas las emociones, veremos cómo Alya descubre que Boran está vivo, pero en coma. ¿Qué sucederá? No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana, tras la emisión de El Secreto, en Antena 3.