¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 7 al 10 de septiembre de 2026

Pasapalabra recibe esta semana en plató a un grupo de invitados que combina la gastronomía, la música y la interpretación, para acompañar a los concursantes en su duelo diario por el bote de AlaZ. Se trata de una semana muy especial para el concurso de Antena 3, que ha visto como Rueda la letra, programa que mantiene la esencia del Pasapalabra de Telecinco, ha comenzado sus emisiones en Telecinco, aunque lo hace en la franja de 19 h a 20 h. Los programas no compiten en el mismo horario pese a que son dos concursos con la misma temática.

Alberto Chicote regresa con ‘Pesadilla en la cocina’

El cocinero madrileño Alberto Chicote, formado en la Escuela de Hostelería de Madrid y reconocido como mejor cocinero del año en Madrid Fusión, es uno de los chefs más populares de la televisión española. Se hizo especialmente famoso al frente de Pesadilla en la cocina, la adaptación española del formato de Gordon Ramsay, y desde 2016 es la otra mitad, junto a Cristina Pedroche, de las Campanadas de Fin de Año en Antena 3.

El próximo jueves 10 de septiembre estrenará la nueva temporada de Pesadilla en la cocina, donde comenzará con una visita a un local en Sevilla en el que los trabajadores aseguran que conviven con un fantasma. Actualmente presenta otros programas como Servicio Secreto by Chicote y Batalla de restaurantes.

Lucrecia

Lucrecia Pérez Sáez, cubana nacida en La Habana en 1967 y afincada en España desde 1993, es cantante, actriz y presentadora de televisión. Licenciada en piano por el Instituto Superior de Arte de Cuba, ha compartido escenario con figuras como Celia Cruz, Chavela Vargas o Joaquín Sabina, aunque en España es especialmente recordada por presentar Los Lunnis, el mítico programa infantil de TVE, entre 2003 y 2008.

Antonia San Juan

La actriz canaria Antonia San Juan, nacida en Las Palmas de Gran Canaria en 1961, saltó a la fama en 1999 al interpretar al personaje de Agrado en Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar, y ganó gran popularidad en televisión dando vida a Estela Reynolds en La que se avecina.

Monologuista, directora y guionista, San Juan anunció en septiembre de 2025 que había sido diagnosticada de cáncer, motivo por el que se retiró temporalmente de los escenarios para someterse a tratamiento. Tras superarlo, continúa con su vida en el teatro, donde es actriz y productora de sus propios espectáculos con los que gira por toda España.

Jesús Olmedo

El sevillano Jesús Olmedo, criado en el barrio de Rochelambert, se dio a conocer con series como Esencia de poder o Venganza de amor, aunque su gran popularidad llegó con Hospital Central. Desde entonces ha compaginado papeles en producciones históricas como Hispania, la leyenda o Imperium, donde dio vida al general romano Marco, con su participación en La que se avecina.

Javier y David, con la vista puesta en AlaZ

Mientras el concurso continúa con su rutina diaria, Javier y David siguen disputándose el bote acumulado en AlaZ. Con la ayuda de Alberto Chicote, Lucrecia, Antonia San Juan y Jesús Olmedo, ambos concursantes buscarán esta semana sumar el mayor tiempo posible de cara a la prueba final.