Te detallamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo el Barcelona - Feyenoord de la Champions League El Barcelona - Feyenoord de la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League se jugará en el Camp Nou

El Barcelona debuta en esta edición de la Champions League y lo hará enfrentándose en la primera jornada al Feyenoord holandés. Los culés, líderes en la Liga, son claros favoritos para llevarse los tres puntos en este choque, pero saben que no podrán confiarse en ningún momento sobre el terreno de juego, ya que cualquier pinchazo puede ser determinante para cuando termine esta fase de liga. Te contamos a continuación cuándo es, a qué hora empieza y el canal de televisión para ver en directo el choque que se juega en el Camp Nou.

Barcelona – Feyenoord de la Champions League: a qué hora empieza el partido

El Barcelona recibe al Feyenoord en el Camp Nou para jugar el partido que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. Los de Hansi Flick han arrancado la temporada de la mejor manera y parecen invencibles en estos momentos, pero lo cierto es que la máxima competición continental es otra historia, así que a ver cómo responden en este choque. La UEFA ha programado este duelo entre culés y holandeses para el miércoles 9 de septiembre. El balón debería rondar de manera puntual en el feudo azulgranas a las 18:45 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Barcelona – Feyenoord de la Champions League: canal de TV y cómo ver online

Movistar+ es el medio de comunicación que tiene los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva todos los choques que se disputen en las tres competiciones continentales. El Barcelona – Feyenoord correspondiente a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones, el cual es de pago, así que no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV. Los clientes de esta plataforma tienen la posibilidad de descargarse la aplicación en un teléfono móvil, en una tablet y en una smart TV para ver en streaming y en vivo online todo lo que suceda en el Camp Nou.

Además, en la web de OKDIARIO, como es habitual, vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que rodee a la previa de este partidazo del cuadro culé de la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Feyenoord desde una hora y media antes del inicio del choque. Cuando se escuche el pitido final en el Camp Nou publicaremos la crónica y también compartiremos con nuestros lectores las reacciones de los protagonistas.

Dónde escuchar por radio en directo el Barcelona – Feyenoord

Por otro lado, aquellos aficionados del cuadro catalán y los amantes de las competiciones europeas en general que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partido de la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, RNE, la Ser, Radio Marca u Onda Cero conectarán con el Camp Nou para contar el minuto a minuto del Barcelona – Feyenoord.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Barcelona – Feyenoord?

El Camp Nou, que se encuentra en el barrio de Les Corts, será el recinto deportivo donde se jugará el Barcelona – Feyenoord de la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. El feudo culé sigue en obras y por ahora pueden acceder a su interior más de 60.000 personas, por lo que se espera un lleno absoluto para este choque en el que los de Hansi Flick se estrenan este curso en el campeonato europeo.

La UEFA ha designado al árbitro alemán Sven Jablonski para que imparta justicia en el Barcelona – Feyenoord de la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. Su compatriota Bastian Dankert estará revisando todas las jugadas polémicas desde el VAR para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero y aconsejarle que se acerque a analizar la acción dudosa al monitor que estará en la banda del Camp Nou.