Carlos Sainz se da el primer baño de masas en Madrid antes de la carrera de su vida

Carlos Sainz se dio este martes el primer baño de masas de los muchos que recibirá durante la semana más especial de su carrera como piloto. El madrileño correrá este fin de semana en su ciudad por el estreno del Gran Premio de España en Madring, un circuito que albergará el regreso de la Fórmula 1 a Madrid 45 años después y que contará con el de Williams como gran protagonista.

Ya lo está siendo durante los días previos, y muestra de ello es la acogida que cientos de aficionados le brindaron este martes en la plaza de Callao, donde tiene lugar durante toda la semana la fan zone de Williams, con múltiples actividades relacionadas con la F1. Sainz, que llegó alrededor de las 19:00 horas a esta icónica ubicación, atendió a las preguntas de algunos privilegiados.

«Muy chulo, está inspirado en un coche en el que yo todavía no había nacido de la última vez en el Jarama. Es un diseño más clásico y es precioso. Gracias a todos por venir, es una sensación increíble. Se me hace muy raro estar en Madrid. Nunca me lo hubiese imaginado. Con ganas de disfrutar el fin de semana al máximo y brindarle a la afición el mayor cariño del mundo», comentó Sainz.

«De momento lo han dicho los pilotos de F3. Se lo pasaron bien. Alguno tuvo encontronazos con el muro. Seguro que nos pondrá los pelos de punta cuando haya que correr la clasificación. Intentar mejorar los resultados que estamos consiguiendo ahora, que no son los mejores. Tengo la sensación de que el año que viene volveremos a estar en forma. En el final de 2026 vamos a mejorar. A ver si conseguimos diseñar un buen coche. Gracias por apoyar con esa energía. Hay unos que vienen de resaca o que se han levantado a las 2 de la mañana. Hay tanta gente que es superemocionante. Es la mejor sensación que puedes tener», concluyó el piloto madrileño.