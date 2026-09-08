El gigantesco portaaviones nuclear de EEUU retoma su misión tras acumular 286 días en el mar

La Armada estadounidense confirmó que el portaaviones Abraham Lincoln sigue su despliegue en el Indo-Pacífico. Durante la visita participaron unos 5.000 militares.

El buque USS Abraham Lincoln zarpó de Tailandia el domingo 6 de septiembre de 2026, después de una escala de cinco días. La Armada estadounidense sigue operando en el área de la Séptima Flota con su portaaviones y grupo de ataque. Fue el 2 de septiembre cuando comenzó la visita, donde el buque contaba con 286 días en mar desde noviembre de 2025.

Descanso en tierra y limpiezas del casco durante la escala

Cerca de 5.000 marinos e infantes de Marina del conjunto del grupo naval pudieron recorrer distintos puntos de Tailandia. El programa de Moral, Bienestar y Recreación de la Armada coordinó excursiones y actividades con empresas locales. El capitán Dan Keeler destacó que la visita permitió a la tripulación recuperar energías antes de continuar su misión.

Además, aprovecharon en la estancia para limpiar el caso con agua a presión. Así se puden observar imágenes donde se muestra como quitan algas y manchas de óxido en parte del costado del buque.

Qué representan los 286 días del USS Abraham Lincoln

La visita a Tailandia es la primera escala portuaria completa desde que comenzó el despliegue en noviembre de 2025. Hay que aclarar que el portaaviones no estuvo 286 días seguidos sin hacer una parada. Otro comunicado oficial ya documentaba su llegada a Guam el 11 de diciembre de 2025, durante aquella misma misión.

Previamente a la llegada a Tailandia, el buque ya contaba con casi siete meses en el área del Comando Central de Estados Unidos, al que se le conoce como CENTCOM. Fue en el despliegue en Oriente Medio donde el grupo participó en operaciones de combate en la Operación Epic Fury y en un bloque naval. Se trata de un periodo que forma parte de la misión que comenzó en noviembre y que no debe acumularse a los 286 días.

El grupo naval retoma sus operaciones en Indo-Pacífico

En la visita no solo estuvo el portaaviones, que es el buque insignia del Grupo de Ataque de Portaaviones 3. Se trata de un conjunto formado por el destructor USS Frank E. Petersen Jr que hizo escala en Si Racha y el crucero USS Robert Smalls que se paró en Map Ta Phut. El resto de unidades también salieron de Tailandia, según explicó la Armada estadounidense.

El grupo reanudó sus operaciones en el Indo-Pacífico, dentro del área de responsabilidad de la Séptima Flota. La Armada dijo que las patrullas tiene como objetivo disuadir agresiones y fortalecer alianzas con socios regionales.

El comunicado de salida no concreta próximas escalas ni una fecha de regreso a Estados Unidos.