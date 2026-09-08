El influencer Cocituber sufre una agresión por una mala reseña a un restaurante: «Me quería matar»

Si durante el verano hemos hablado de la caída de los influencers, el hartazgo sobre este sector ha llegado a un paso que nadie esperaba. El creador de contenido gastronómico Alfonso Ortega, conocido en redes sociales como Cocituber, ha denunciado ante la Guardia Civil una agresión sufrida en Comillas (Cantabria) mientras grababa un vídeo sobre la localidad. El influencer abulense, con más de 600.000 seguidores en Instagram, asegura que el ataque ha sido por parte de unos hosteleros a los que realizó una muy mala reseña hace dos años y que en este artículo vamos a recuperar. Él mismo, con un susto grande, ha querido contar lo sucedido en su cuenta de Instagram y ha enseñado la denuncia que ha interpuesto contra los individuos que le han atacado.

Ortega ha relatado lo ocurrido a través de un vídeo en sus redes sociales. Todo parecía bien cuando caminaba grabándose por las calles de Comillas hasta que un hombre se aproximó por detrás y le atacó. «Me agarró con muchísima fuerza del cuello, comenzó a insultarme, me golpeó por la espalda y acabé en el suelo», ha explicado. Según su relato, al principio no entendía qué estaba pasando, hasta que reconoció a su agresor como el hostelero de un establecimiento que había visitado unos cuatro años antes. «Menos mal que estaba mi primo, que me ha protegido, porque me quería matar», ha añadido, precisando que tanto su primo como un amigo tuvieron que intervenir para separarlos, y que después del incidente aparecieron también otros trabajadores del negocio y una mujer que se encaró con él. Tras el ataque, Ortega tuvo que acudir a un hospital por el dolor y las lesiones en el cuello, donde le realizaron el correspondiente parte de lesiones antes de presentar la denuncia, además de contar con grabaciones de las agresiones e insultos que ha tenido que soportar.

Hace dos años visitó el local con peores reseñas de España

El propio Cocituber sitúa el origen del conflicto en la reseña que publicó tras su visita al local, en la que criticó especialmente la paella, la tarta de manzana y una hamburguesa. «No he probado una paella tan mala en mi vida», destacando su precio de 14 euros. Además, llegó a decir que la tarta de manzana que probó era «insalubre», unos comentarios que en TikTok ya han visto más de cuatro millones de personas.

Según Cocituber, el local señalado cambia de nombre en Google cada año para evitar acumular reseñas negativas, aunque es conocido de sobra por la gente de la zona, siendo una estrategia para tratar de conseguir que los turistas que acuden a Comillas no lo descarten. Con la reseña, que sigue publicada en sus redes, llegó a millones de personas y ahora se volverá a viralizar por lo sucedido.

¿Quién es Cocituber?

Este influencer nada tiene que ver con nombres como los de Marina Rivers, María Pombo, RoRo o Marta Díaz, que en los últimos meses han sido muy criticadas por formar parte de las conocidas como influencers lifestyle, que no es más que contar su día a día como si de un reality se tratase. Alfonso acumula millones de seguidores huyendo del ‘postureo’ y visitando bares y restaurantes de carretera o de barrio.

Su naturalidad a la hora de dar sus opiniones le ha servido para ganarse el cariño de millones de personas, aunque a muchos no gusta -precisamente- por su falta de glamour. Su éxito es tan grande que ha comenzado amistad con Kiko Rivera tras invitarle a su canal de YouTube y triunfa como presentador del podcast titulado Torreznos junto a Dani Fontecha -colaborador y guionista de El Hormiguero-, por el que han pasado famosos de todo tipo. Además, es muy conocido en Madrid por ser uno de los presentadores del programa Cañas y barrio, que se emite en Telemadrid.

Es junto a Cenando con Pablo y Sezar Blue uno de los influencers y creadores de contenido gastronómico más famosos y seguidos de España.