Hemos configurado el Porsche de 100.000 euros de Marta Díaz y hay un extra que dispara el precio

Marta Díaz seguido los pasos de su hermano, el youtuber AlphaSniper, y se ha comprado el coche de sus sueños. Después de su aventura, que contó en redes, para sacarse el carnet de conducir, ha estado más de un año dándole vueltas a una decisión que finalmente ha tomado: comprarse su primer coche. La influencer ha querido presentarlo por todo lo alto, con un vídeo en el que repasa cada uno de los detalles elegidos. En Happy FM hemos querido sentirnos ricos por un rato y hemos decidido configurar un coche lo más parecido posible al de Marta, añadiendo extra a extra y el resultado deja una cifra final muy superior a lo que muchos imaginaban.

Antes de que se disparasen las especulaciones, Marta quiso dejar una cosa muy clara a sus seguidores: «Es 100% comprado por mí con mi dinero, no es una colaboración, no es publicidad». La creadora de contenido no dudó en dedicar además unas palabras de agradecimiento a su comunidad, dejando claro que han sido sus seguidores y suscriptores quienes, con su apoyo constante, le han permitido cumplir este sueño. La presentación del coche llegó, precisamente, a través de un vídeo en su canal de YouTube, la plataforma a la que ha regresado este mismo verano tras varios años centrada casi en exclusiva en TikTok e Instagram. En el vídeo, que dura más de 15 minutos, no deja de dar las gracias a sus seguidores, aunque admite que la van «a funar» -una forma de decir que la van a criticar— incluso por dar las gracias demasiadas veces, pero eso no le impedirá disfrutar de su enorme capricho.

Un espectacular Cayenne S E-Hybrid Black Edition es el elegido

En la web oficial de la marca, siguiendo los extras que la propia Marta Díaz fue detallando en su vídeo, hemos intentado replicar todo el equipamiento. El precio base de este modelo ya parte de 146.542 euros, pero hay que sumar 21.246,46 euros en extras seleccionadas y 3.524 euros en accesorios adicionales. El resultado final asciende a 171.312,46 euros, muy por encima de los «más de 100.000 euros» con los que se ha hablado de esta compra en redes sociales.

Se trata de un modelo hecho a medida que ha sido pedido por catálogo y que ha tardado seis meses en salir de la fábrica de Bratislava en la que se ensambla todo el conjunto. La gran cantidad de extras y detalles ha provocado que tarde tanto tiempo en salir, aunque en el vídeo admite que todavía le quedan trámites como la matriculación para poder utilizarlo.

Los extras más caros: del asistente de visión nocturna a las llantas de 21 pulgadas

Entre los 21.246,46 euros en opciones, el más caro de todos es el Asistente de visión nocturna (Night View Assist), que por sí solo cuesta 2.323,81 euros, seguido muy de cerca por las llantas RS Spyder Design de 21 pulgadas pintadas en negro satinado, una recomendación de su hermano AlphaSniper, con un precio de 2.371,90 euros. El interior, tapizado en cuero bicolor negro y Beige Mojave, suma otros 719,99 euros, a los que se añaden 1.452 euros por la sección central de los asientos en cuero de color de contraste y 1.439,98 euros más por las consolas de los asientos también en cuero con costuras decorativas.

Entre el resto de comodidades, destacan los asientos calefactables delanteros y traseros (441,92 euros), la ventilación de los asientos delanteros (1.028,12 euros), la pantalla de infoentretenimiento conectada para el acompañante (1.445,99 euros) y el volante deportivo GT Sport calefactable con elementos en carbono (629,81 euros). El escudo de Porsche, en este caso, no aparece bordado en los reposacabezas —ese detalle viene ya de serie en el modelo—, sino grabado en los reposabrazos de la consola central, un extra de 326,18 euros.

Al tratarse de un vehículo híbrido enchufable, Marta Díaz tendrá que contar con un punto de carga en su domicilio. De este tema no ha hablado en su vídeo, pero es muy posible que haya querido completar el pedido añadiendo este extra, que también ofrece la marca. El soporte de carga Porsche E-Performance, con un precio de 3.361 euros, aunque no es obligatorio que lo utilice, puesto que las compañías eléctricas ofrecen la instalación del punto de carga en el garaje al contratar una tarifa especial para la carga de coche eléctrico.

Una compra que le ha costado críticas

Como ella misma se imaginaba, las redes se han llenado de críticas por mostrar este enorme gasto de más de 170.000 euros cuando su público -que por lo general suele ser gente joven- vive con enormes dificultades para acceder a una vivienda. Pese a todo, sus seguidores han acudido en su defensa para dejar claro que puede hacer con su dinero lo que quiera. «Qué pasada. Te lo has ganado, aunque hay personas que ya sabemos por dónde van a salir, pero que no te importe, tú sabes lo que te ha costado», es uno de los cientos de mensajes de apoyo que le han dejado en su vídeo publicado en YouTube.