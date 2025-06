Fiesta, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en uno de los programas que más éxito continúa cosechando en Telecinco durante los fines de semana. Este sábado 31 de mayo, el espacio presentado por Emma García tuvo la oportunidad de entrevistar en directo a Cocituber, un reconocido influencer gastronómico. Lo que nadie esperaba es que un descuido que en ese momento pasó desapercibido, fuese a hacerse viral en redes sociales. Todo comenzó cuando el creador de contenido se encontraba opinando sobre un asunto cuando, de un instante a otro, una mujer apareció tras él recién duchada, solamente llevando una toalla en la cabeza. Como no podía ser de otra manera, tras el revuelo que se ha formado, el equipo de Fiesta decidió recuperar las imágenes. La propia Emma García, en la entrega del domingo 1 de junio, no dudó en reconocer públicamente que, en directo, ni tan siquiera se dio cuenta de lo que había sucedido.

«Durante la entrevista vi a alguien, pero no me dio tiempo a ver cómo estaba», comenzó explicando la presentadora del programa que se emite los fines de semana y festivos en Telecinco. Lejos de que todo quede ahí, la vasca fue mucho más allá: «Vi que él titubeó en algún momento, pero no pensé que era una persona», reconoció, con total sinceridad. En el plató de Fiesta, Alejandro Entrambasaguas no dudó en aprovechar la ocasión para dar a conocer su opinión de lo sucedido, alegando que estaba convencido de que se trataba de un montaje. De hecho, el colaborador dio un paso más allá a la hora de explicar el verdadero motivo por el que había llegado a esa sorprendente e inesperada conclusión: «No es de los más conocidos y no descarto que pueda ser una estrategia para convertirse en viral, hay que tenerlo en cuenta. No es descartable».

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de Fiesta fueron testigos de cómo el equipo se animó a salir de dudas. De esta forma, se pusieron en contacto con el propio Cocituber para que diese su versión de lo sucedido en ese directo que acabó siendo viral en redes sociales. Entre otras cuestiones, reconoció que «no está preparado en absoluto».

«Ayer entré en directo para hablar del golpe de calor y, como todos habéis podido ver, hubo un pequeño percance detrás de mí, porque la puerta del baño de la casa donde estoy parece que no abre muy bien», comentó el creador de contenido a los compañeros del programa que presenta Emma García.

«No me voy a justificar porque es mi vida privada», dejó claro Cocituber. Y fue mucho más allá: «Me habéis dicho que está preparado… No está preparado. Yo tengo mis seguidores y no necesito ninguna otra publicidad. Os pido disculpas por lo sucedido y espero que esto se quede aquí», pidió el creador de contenido.