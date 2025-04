El triángulo amoroso que siguen formando Montoya, Anita y Manuel es la gran trama de Supervivientes 2025, siendo el sevillano el que está dando gran parte de los mejores momentos de la edición. Como es habitual, suyo ha sido uno de los vídeos que más está dando que hablar en los últimos días, aunque para muchos ha sido de lo más asqueroso que se ha visto en mucho tiempo. Una de esas personas ha sido Emma García, que no ha podido evitar dejarlo claro al ver el vídeo en Fiesta.

La expulsión de Carmen Alcayde de la isla, que era su gran aliada, supuso un duro golpe para el concursante, que ha visto como se queda solo ante sus compañeros, con los que tiene una enorme guerra. Como muestra de su tristeza, comenzó a llorar desconsolado en la palapa, provocando que saliesen unos enormes moscos de su nariz que la cámara no dudó en mostrar a todo el público.

«¡Montoya, los mocos!», le gritaba Jorge Javier Vázquez desde Madrid, para que se limpiase. La escena la terminó de rematar Anita, que no dudó en limpiarla la cara con la mano y llevárselo a la boca. En Fiesta han recordado este momento en su repaso a lo que ha pasado en el reality, pero Emma García no ha podido ver las imágenes y se ha tapado la cara para no tener que hacerlo, mientras no para de repetir: «¡Qué asco!».

«Un regalito de mi querida Eva Espejo», ha dicho refiriéndose a la directora del espacio de los fines de semana de Telecinco. Mónica Pont, que se encontraba en plató hablando de sus polémicas familiares, ha llegado a decir que después de ver ese vídeo ya no cenarían por la noche, aunque García le ha dejado claro que en un rato se le pasaba el mal cuerpo que le ha dejado.

Marieta, que también ha estado en el plató, recordaba que el jueves se había perdido la gala, pero que su madre le había escrito para avisarla de que había «sucedido algo terrible», refiriéndose a los mocos de Montoya y el repugnante gesto de Anita.

Pese a que el programa sigue intentando aprovechar el tirón de fenómenos como La isla de las tentaciones, Supervivientes o de la actualidad, con la muerte del papa Francisco, lo cierto es que las audiencias no están siendo buenas. García y los suyos viven una de sus peores etapas desde que Viva la vida se reformuló en Fiesta.

Este domingo, el magazine consiguió firmar una audiencia del 8.8 %, lo que supone 767.000 espectadores de media durante las cinco horas de duración. Eso supone que fue superado por los pases de cine de Antena 3 y La 1, que siguen domingo las tardes de los domingos con sus maratones de películas.