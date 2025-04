No es ningún secreto que Supervivientes 2025 se está convirtiendo, indudablemente, en uno de los realities que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que todo el equipo hace un excepcional trabajo para seguir sorprendiendo a todos los espectadores. El pasado jueves 24 de abril, pudimos disfrutar de una nueva gala presentada por Jorge Javier Vázquez. Entre otras cuestiones, y como suele ser habitual en esta entrega semanal, conocimos el nombre del nuevo expulsado de la edición. Tras la salvación de Montoya el pasado martes, Anita Williams, Koldo Royo y Carmen Alcayde estaban en el ojo del huracán. Uno de ellos iba a poner punto y final a su aventura en los Cayos Cochinos de Honduras. La catalana fue salvada, por lo que todo quedó en un duelo entre el cocinero y la tertuliana. Después de una ajustada votación, Jorge Javier Vázquez comunicó que la expulsada era Carmen Alcayde.

Como no podía ser de otra manera, Montoya se quedó verdaderamente destrozado tras conocer la decisión de la audiencia de Supervivientes 2025. Y todo porque ella se había convertido en su gran apoyo en el concurso. Desde el primer momento que se conocieron congeniaron tan bien que han pasado de ser amigos a convertirse en familia. «No lo entiendo, ¡cómo va a ser eso!», exclamó el de Utrera, completamente roto, y añadió: «Ella vale mucho, desde que nació y ha estado brillando desde entonces», alcanzó a decir, refiriéndose a la nueva expulsada de Supervivientes 2025. A pesar de tratarse de un momento muy complicado para él, y también para Anita Williams, toda la atención de la audiencia fue a Montoya que, con el berrinche, ni tan siquiera se había dado cuenta de que tenía una vela de mocos colgando. El propio Jorge Javier Vázquez quiso avisar al concursante: «¡Cuidado, que tienes mocos!».

Pero no todo quedó ahí, ya que el gesto que tuvo Anita Williams con el que fuese su pareja tampoco dejó a nadie indiferente. ¿A qué nos referimos? Al hecho de que, mientras trataba de consolarle por la expulsión de Carmen Alcayde, no tuvo reparos a la hora de quitarle los mocos con sus propias manos.

Motivo por el cual Jorge Javier Vázquez no dudó en decir lo siguiente: «Montoya, quédate con la mujer que te aguante los mocos como si fueran perlas», exclamó. Entre risas, Anita Williams se pronunció: «A mí me da igual», reconoció, mientras optó por chuparse la mano para demostrar que no era nada escrupulosa con este asunto.

Un gesto que, evidentemente, tampoco pasó desapercibido para Jorge Javier Vázquez: «¡No hay mayor prueba de amor que comerse los mocos!». Sin duda, los ex participantes de la octava edición de La isla de las tentaciones consiguieron hacerse con el protagonismo tras la lacrimógena despedida de Carmen Alcayde de Palapa.

Recordemos que, desde este momento, la tertuliana convivirá con Laura Cuevas en el palafito. Durante estos días, tendrán la oportunidad de demostrar a la audiencia que merecen continuar en Supervivientes 2025, ya que el próximo domingo podremos saber quién de las dos regresará con el resto de sus compañeros.