El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, proclama en su vídeo que «la propiedad privada y la seguridad jurídica han muerto en España», usando la paráfrasis de Arias Navarro a la muerte de Franco, tras los decretos aprobados por el Consejo de Ministros. Para el periodista, las medidas pactadas por el Gobierno de Pedro Sánchez con Sumar y Junts representan un retorno a políticas franquistas o soviéticas, calificando el marco actual como una «auténtica dictadura» inmobiliaria.

Entre la disposición pactada con Junts, resalta la prohibición de los desahucios hasta 2030, lo que en su opinión permitirá a los okupas campar a sus anchas. Asimismo, detalla la restricción en la compra de vivienda por fondos buitre hasta 2028, la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones, la prórroga de dos años en contratos de alquiler y un impuesto del 10% a los pisos turísticos. Esto es «Franco puro», asegura rotundo.

Según Inda, estas reglas provocarán la «huida de inversores extranjeros» y acabarán con la propiedad privada, pilar histórico de estabilidad, crecimiento y bienestar para las familias españolas.