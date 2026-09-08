Ni cada 5 ni cada 10 días: los expertos en limpieza explican cada cuánto hay que lavar las sábanas y por qué es importante hacerlo con agua fría

La higiene es algo vital en cada rincón de una vivienda. Los malos olores, las manchas por humedades y el polvo son factores que si se acumulan desembocan en problemas psicológicos, físicos, socioeconómicos y de organización. El caso de las sábanas es uno de los más llamativos, ya que se encargan de cubrir una superficie importante para el descanso y desconexión de las personas. Por lo tanto, el momento de su contacto con el cuerpo humano durante toda la noche enfatiza el debate de cada cuánto es recomendable lavarlas para garantizar la limpieza e higiene del hogar. La experta en colada Carol Mendez, señala a través de sus redes sociales la manera correcta en la que se deben limpiar las sábanas.

¿Cómo se debe realizar?

La especialista asegura que lo más importante es la temperatura del agua, la frecuencia de lavado, el secado y la forma de doblar y guardar las sábanas. Esto garantiza la conservación de sus tejidos y evitar que pierdan su color y suavidad del principio. Al mismo tiempo, detalla cuáles son los trucos esenciales para lavar correctamente las sábanas, resaltando el tiempo en el que se tarda en cambiar las mismas.

Los cinco trucos esenciales

Los cinco trucos esenciales para conseguir la limpieza completa de las sábanas son los siguientes:

Lavar las sábanas cada una o dos semanas. Mendez resalta la importancia de este paso, ya que es fundamental retirar la suciedad acumulada tras el uso de cada noche. La temperatura adecuada. Elegir una temperatura adecuada al tejido y color de las piezas ayuda a conservar sus tonos. Además, si las sábanas son de color, lo más adecuado sería lavarlas con agua fría. En el caso de las sábanas de algodón y poliéster, sí se pueden lavar con agua caliente según las indicaciones de su etiquetado. El uso de bicarbonato. Para garantizar la suavidad de las sábanas los expertos recomiendan utilizar junto al detergente habitual, bicarbonato de sodio y vinagre banco de limpieza. Durante el lavado se debe agregar una chucharada de bicarbonato durante el lavado y el vinagre de limpieza separado, en su compartimento correspondiente. El secado. Tras el lavado, lo más recomendable es dejar secar las sábanas al aire libre. En el caso de usar secadora, los expertos afirman que se debe colocar dos algodones con unas gotas de aceite esencial para que el aroma se distribuya y aporte frescura. A la hora de guardar las sábanas. Los expertos aconsejan que cuando se vaya a guardar un juego de sábanas después de su lavado se debe colocarlas dentro de una funda de almohada. De esta forma, cada juego irá unido y se encontrará más fácilmente. A su vez, supone una apuesta por la organización.

La finalidad

La limpieza del hogar es importante para evitar problemas de salud entre los integrantes de la vivienda. Uno de los casos más significativos es el del lavado de las sábanas, acto que numerosas personas desconocen cuándo y cómo se deben cambiar o limpiar. Por lo tanto, estos cinco trucos expuestos con anterioridad sirven para concretar como limpiar un material que se encuentra en contacto repetitivo con la piel humana y eliminar cualquier tipo de problema de hacinamiento al no lavarlas correctamente.