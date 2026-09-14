La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando que hablar en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que ya está marcando un antes y un después en la vida de sus más fieles seguidores. El pasado viernes 11 de septiembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 904 de La Promesa. De esta forma, fueron testigos de cómo Julieta interrumpe, pero Manuel firma la licencia sin leerla porque llegaba tarde a la boda de María. ¡Ciro ha conseguido engañarlo! Máximo toma una decisión respecto a la propuesta de matrimonio de Leocadia.

Tras su conversación con Carlo previa a la boda, María necesita anunciar algo importante a sus compañeros de servicio. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo Julieta se muestra decidida a iniciar un programa de alfabetización para la gente del refugio, por lo que Manuel no duda en apoyarla. Visiblemente desbordada por las presiones de Leocadia y de todos, Pía suplica a Curro entre lágrimas que la libere de ser su madrina. ¿Aceptará el joven?

¿Qué sucede en el capítulo 905 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 14 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron ser testigos de cómo Curro cede, puesto que Pía no va a ser su madrina. Ella explica que llevarle al altar habría parecido una provocación ante los nobles. Eso sí, posteriormente, confiesa a Ricardo que le habría encantado.

Cristóbal hace oficial el regreso de las cocineras ante todo el servicio, mientras que Julio se ve obligado a pedir perdón públicamente. Julieta espera a la gente del refugio para las clases, pero nadie se presenta. Lorenzo y Ciro se ríen de la iniciativa, pero celebran que esto vaya a mantener tanto a Julieta como a Manuel completamente distraídos.

Martina abre su corazón ante Jacobo, haciéndole saber que, forzando las cosas, jamás van a ser felices. Él, por su parte, no parece dar mucha empatía. La joven llora con Adriano, al sentirse incapaz de ablandar a Jacobo. Manuel hace saber a María que el palacio es su casa y que no les van a echar. Todo ello mientras María confiesa a Samuel que no se casó con Carlo porque su corazón le pertenece a él. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.