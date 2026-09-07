Avance semanal de ‘La Promesa’, del 7 al 11 de septiembre: la boda que nadie esperaba complicar

El palacio de La Promesa se prepara para una nueva boda: Carlo ha dado el paso definitivo y le ha pedido matrimonio a María Fernández, que ha aceptado, y Curro les ha cedido el privilegio de casarse antes que los propios señores. La otra gran noticia de la semana es el hallazgo de Simona y Candela, escondidas en el refugio, aunque las cocineras se resisten a volver mientras Julio y Tomasa sigan en la casa. Pero hay más bodas —o peticiones de matrimonio— que los espectadores no esperan para los próximos días. Te contamos en Happy FM todos los detalles de la serie de La 1 que lidera en su franja.

Lunes 7 de septiembre en ‘La Promesa’ (Capítulo 900)

Julieta confiesa a Manuel que Simona y Candela están escondidas en el refugio. Él, sintiéndose culpable por no haberlas protegido lo suficiente, decide revelar su paradero a Alonso, que le pide que acompañe a Curro para intentar convencerlas de regresar. Ángela comparte sus dudas sobre Máximo con Julieta y Martina, que le recuerdan que lo importante es el amor que la une a Curro, y los prometidos terminan haciendo las paces.

En la cocina, Teresa y Ricardo fracasan de nuevo, así que Cristóbal propone una solución mixta con la taberna, y Ángela envía a Teresa a Madrid con la excusa de elegir la mantilla de la boda para regalarle unos días de descanso. Martina, por su parte, deja claro a Jacobo que forzar las cosas entre ellos no está funcionando. El capítulo se cierra con una auténtica bomba: Leocadia le hace una propuesta totalmente inesperada a Máximo, casarse con ella a cambio de convencer a Ángela de que la lleve al altar.

Martes 8 de septiembre en La Promesa (Capítulo 901)

Leocadia formaliza su propuesta a Máximo de casarse, aunque el suyo sea un matrimonio sin amor, a cambio de convertirse en duquesa y de conseguir que Ángela acepte ir del brazo de su padre al altar. Mientras tanto, Tomasa sigue presionando a Petra haciéndole creer que la están menospreciando como ama de llaves, y María trabaja sin descanso para no pensar en la boda, hasta que Pía la encuentra llorando frente a Janita y descubre que se casa, en parte, para proteger a su hija.

En paralelo, Manuel y Curro visitan el refugio para convencer a las cocineras, que los reciben con alegría pero se niegan a volver mientras Julio siga en palacio. Ciro, por su parte, anuncia a Lorenzo que ya tiene el dinero del manual y que la estafa de las licencias promete hacerles todavía más ricos. El capítulo termina con un nuevo golpe para Leocadia cuando Ángela pide que sea Alonso quien la lleve al altar, y Curro anuncia, para sorpresa de todos, que su madrina de boda será doña Pía Adarre.

Miércoles 9 de septiembre en ‘La Promesa’ (Capítulo 902)

Leocadia increpa a Curro por haber elegido a Pía como madrina, pero él se mantiene firme y le recuerda que su propia madre también fue doncella, con el apoyo de Manuel. Alonso convoca a Pía de noche para pedirle que intente disuadir a Curro, ya que su papel como madrina supondría todo un escándalo. María Fernández sigue trabajando sin parar, hasta que Samuel logra que reconozca que sus nervios no son de alegría, sino de dudas sobre si está haciendo lo correcto al casarse.

Adriano regresa curado del oftalmólogo, aunque su alegría se apaga al conocer, por boca de Lorenzo, lo cariñosos que estuvieron Martina y Jacobo durante un picnic. En el refugio, Curro y Ángela invitan a las cocineras a ambas bodas con la esperanza de convencerlas para volver, pero Curro regresa con gesto inexpresivo, dejando en el aire si lo ha conseguido.

Jueves 10 de septiembre en La Promesa (Capítulo 903)

Las cocineras regresan por fin al palacio, aunque ponen una condición innegociable: solo volverán a trabajar si despiden a Julio. Alonso exige entonces a Máximo que prescinda de su ayuda de cámara, dejando en el aire si el duque de Buenaventura aceptará. Martina confiesa a Ángela que ya no está enamorada de Jacobo, y Adriano se enfrenta al joven recordándole que ella solo sigue a su lado por su chantaje.

Leocadia, dolida por no haber sido considerada como madrina, no ceja en su plan con Máximo, esta vez ofreciéndole convertirse en el padrino de su hija a cambio del matrimonio. Llega por fin el día de la boda de María, radiante ya vestida de novia, aunque en el último momento pide hablar a solas con Carlo antes del enlace. Mientras tanto, Ciro y Lorenzo ensayan su plan para colar la licencia falsa entre las facturas que Manuel debe firmar, pero en lugar del capitán, que debía distraerlo, aparece Julieta. Manuel está a punto de firmar cuando algo le hace detenerse, dejando a Ciro al borde del colapso.

Viernes 11 de septiembre en La Promesa (Capítulo 904)

Julieta interrumpe el momento, pero Manuel termina firmando la licencia sin leerla porque llega tarde a la boda de María, por eso Ciro logra por fin engañarlo. Máximo, por su parte, ha tomado ya una decisión sobre la propuesta de matrimonio de Leocadia. María, tras su conversación con Carlo justo antes de la boda, necesita anunciar algo importante a sus compañeros del servicio. Julieta, con el apoyo de Manuel, decide poner en marcha un programa de alfabetización para la gente del refugio.

La semana se cerrará con Pía, desbordada por la presión de Leocadia y de todos a su alrededor, suplicando entre lágrimas a Curro que la libere de su papel como madrina de boda.

La opinión de la redacción

En la redacción de Happy FM pensamos que la propuesta de Leocadia a Máximo es la jugada más arriesgada que ha hecho en toda la temporada. Si Ángela llega a enterarse de que su madre está negociando un matrimonio de conveniencia a sus espaldas -que antes o después lo hará-, es muy probable que la distancia entre padre e hija se vuelva definitiva. Y con Manuel firmando la licencia sin leerla por las prisas de la boda, tememos que el engaño de Ciro y Lorenzo tarde bastante en salir a la luz, justo cuando parecía que el heredero del marquesado tenía la sartén por el mango.

No te pierdas los nuevos capítulos de La Promesa, de lunes a viernes a partir de las 18:35 horas, en La 1.