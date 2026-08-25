Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 25 de agosto: Marta se enfrenta a Bianca

En el capítulo 632 de Sueños de libertad, Miguel se esforzó por demostrarle a Claudia que podía ser el novio perfecto, mientras Roque descubría el secreto de Federico que Eduardo trataba de ocultarle. Gabriel anunció una nueva medida que volvió a provocar el rechazo de los De la Reina, y Marta descubrió el doble juego de Bianca. La jornada terminó con un susto mayúsculo: Pablo volvió a sufrir un duro revés de salud y terminó desmayándose delante de todos. Todo esto ocurrió el lunes 24 de agosto, pero el final del capítulo dejó a los espectadores con ganas de más.

Marta planta cara a Bianca tras descubrir su doble juego

El capítulo de hoy arranca con las consecuencias de aquel descubrimiento: Marta, ya harta de callar, decide enfrentarse directamente a Bianca tras confirmar que fue ella quien sugirió a doña Clara la creación de la fundación dedicada a Pelayo. Convencida de que esa intromisión solo ha traído más problemas con Fina, Marta le reprocha sin rodeos que se entrometa constantemente en su relación, aunque la pintora vuelve a salir airosa gracias a la influencia que ejerce sobre Fina.

Pablo sigue ingresado y Beatriz mueve una nueva ficha contra Gabriel

Mientras tanto, Pablo continúa ingresado en el hospital a la espera de los resultados de las pruebas médicas, en una jornada marcada por la creciente preocupación de toda la familia Salazar. Los médicos confirman que su dolencia no está relacionada con la hernia, y Miguel recibe unos primeros resultados que hacen saltar todas las alarmas.

En paralelo, Beatriz mueve una nueva ficha para separar a Gabriel y Begoña, haciéndole creer que su mujer podría estar viéndose con Andrés en secreto, justo cuando Begoña presencia un tenso enfrentamiento entre Nieves y Gabriel que empieza a despertar sus sospechas.

En la tienda, Claudia detecta irregularidades en el inventario y sospecha de Paula, mientras Tasio le entrega la llave de una habitación de hotel, a punto ambos de ser descubiertos.

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