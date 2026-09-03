Sonsoles Ónega, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las periodistas y presentadoras más queridas y reconocidas de nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que siempre ha demostrado tener un gran talento para la comunicación. Hace unos años, nos sorprendió con su faceta como escritora. Un terreno en el que brilló muy especialmente en 2023, cuando, con Las hijas de la criada, logró hacerse con el ansiado Premio Planeta. La historia que refleja este libro cautivó a la cadena de San Sebastián de los Reyes, hasta tal punto que se tomó la decisión de hacer una serie. La expectación era tal que arrasó en atresplayer, convirtiéndose en el mejor estreno de esta plataforma en los últimos tres años. Por si fuera poco, esta ficción también ha recibido el aplauso de la crítica.

Esta producción de Buendía Estudios Canarias, con la participación de Atresmedia, da el salto a la cadena principal. De esta forma, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de disfrutar de un capítulo semanal, cada jueves. Debemos recordar que la serie cuenta con un total de 8 episodios de 50 minutos cada uno. Es más, Las hijas de la criada se ha grabado en localizaciones de Galicia, Madrid y Canarias. No podemos dejar de hacer mención al espectacular elenco que forma parte de este proyecto, que cuenta con Verónica Sánchez, Carlota Baró y Alain Hernández como protagonistas. Cabe destacar que la ficción es un drama ambientado a principios del siglo XX y que nos ofrece un retrato de la época a través de la familia Valdés.

¿Qué sucede en el capítulo 1 de ‘Las hijas de la criada de hoy’, jueves 3 de septiembre?

De esta manera, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo nos hacen viajar hasta la Galicia de 1900. Mientras una tormenta sacude Punta do Bico, Inés Valdés da a luz a la heredera del linaje, y lo hace rodeada de atenciones y, a su vez, de comodidades.

A tan sólo unos cuantos metros, en la misma casa, aunque en un mundo verdaderamente diferente, nos encontramos a Renata, una joven criada que entra en trabajo de parto en secreto. Y lo hace consciente de que su hija jamás va a ser reconocida por el padre, que es Gustavo Valdés, señor de la casa.

Visiblemente humillada y, sobre todo, guiada por un profundo dolor, Renata toma una decisión de lo más impulsiva y desesperada. Algo que va a cambiar la vida de todos. ¿A qué nos referimos, exactamente? A intercambiar a su hija con la recién nacida de Inés. Ese silencioso acto es producto de la rabia, la injusticia y la convicción de que su hija merece una vida mejor.

Esto hace que, a su vez, termine convirtiéndose en esa sombra que acompañará a ambas niñas a lo largo de los años. No te pierdas la nueva entrega de Las hijas de la criada, esta noche a partir de las 23:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Antena 3.