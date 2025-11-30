La historia real detrás de la serie ‘Las hijas de la criada’: Sonsoles Ónega cuenta la verdad

Sonsoles Ónega se ha convertido, indiscutiblemente, en una de las grandes referentes de la comunicación. Cada tarde, el público tiene la oportunidad de verla presentar el programa de actualidad de Y ahora Sonsoles. Pero, su labor no se centra solamente en eso. El pasado 2023, la comunicadora fue premiada con el Premio Planeta por su obra Las hijas de la criada. Una novela de época que cuenta la historia de dos niñas. Una narrativa completamente cautivadora que ha provocado que Atresmedia la haya fichado para llevarla a la pequeña pantalla. Y es que, este fenómeno literario tenía que ser representado en televisión.

Las hijas de la criada es una historia que tiene lugar en la Galicia de 1900. Un día, nacen dos niñas, Clara y Catalina. El primer bebé es de Renata, la criada, y el segundo de los Valdés, don Gustavo y doña Inés. Sin embargo, una serie de traiciones provocarán una venganza. Una situación que afectará la vida de las niñas. Por su parte, Inés deberá hacer frente al doloroso sentimiento de desamor y a la sensación de abandono. Tiempos complicados donde, además, tendrá lugar la lucha de poder. Pues, ella hará todo lo que esté a su alcance para que su hija sea la única y verdadera heredera del imperio. Una serie de vivencias que tienen lugar en una época muy opresora para las mujeres.

El público tiene la oportunidad de ver, poco a poco y conforme crecen las niñas, como cada una tiene una personalidad bastante diferente a la otra. De esta manera, se puede conocer a Clara, una mujer inteligente, sensible y muy justiciera. Por otro lado, tenemos a Catalina, una joven orgullosa y clasista que verá cómo su mundo cambia de la noche a la mañana. Una situación que la llevará a enfrentarse a la realidad y a los secretos familiares.

La historia real que se esconde tras ‘Las hijas de la criada’

Las hijas de la criada se puede ver en atresplayer a partir de este 30 de noviembre. Un estreno muy esperado que es exclusivo para los suscriptores de la plataforma de pago. Pero, ¿cómo surgió la idea de crear esta historia? ¿Tiene algún tipo de relación con la realidad? Sonsoles Ónega se sinceró en una entrevista con La Casa del Libro.

«El origen de la novela está en una noticia real que yo conté en televisión. El intercambio de dos niñas en la cuna de un hospital, en Logroño», comenzó explicando. «Y pensé: ‘ahí hay una novela’», indica. «Todo lo demás es pura ficción. Enmarcarlo en Galicia, mi tierra queridísima», destaca respecto al motivo por el que ha elegido esta parte de España.

«Recurro a las hemerotecas de los periódicos para hacerlo lo más verosímil posible. Es sorprendente descubrir detalles muy bonitos que encuentras en un anuncio, en una pequeña crónica y que también enriquezca al lector», concluye. Sin lugar a duda, una historia completamente cautivadora que promete arrasar también con su versión audiovisual.