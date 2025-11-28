‘Las hijas de la criada’: cuándo se estrena y dónde ver la serie basada en el libro de Sonsoles Ónega

La pasada noche del 27 de noviembre, el equipo de Atresmedia se reunió en Madrid para llevar a cabo la premier de Las hijas de la criada. La serie está basada en la exitosa novela de la presentadora Sonsoles Ónega, ganadora del Premio Planeta 2023. Un proyecto muy ambicioso por el que el grupo de comunicación ha querido apostar. Por ello, y tras su triunfo en ventas, el público tendrá la oportunidad de verlo muy pronto en la pequeña pantalla. Una historia de romance y época que está protagonizada por Verónica Sánchez, Carlota Baró y Alain Hernández. ¡Te la presentamos!

Las hijas de la criada es una historia que tiene lugar en la Galicia de 1900. Un día, nacen dos niñas, Clara y Catalina. El primer bebé es de Renata, la criada, y el segundo de los Valdés, don Gustavo y doña Inés. Sin embargo, una serie de traiciones provocarán una venganza. Una situación que afectará la vida de las niñas. Por su parte, Inés deberá hacer frente al doloroso sentimiento de desamor y a la sensación de abandono. Tiempos complicados donde, además, tendrá lugar la lucha de poder. Pues, ella hará todo lo que esté a su alcance para que su hija sea la única y verdadera heredera del imperio. Una serie de vivencias que tienen lugar en una época muy opresora para las mujeres.

Así pues, se podrá ver, poco a poco y conforme crecen las niñas, como cada una tiene una personalidad bastante diferente a la otra. De esta manera, se puede conocer a Clara, una mujer inteligente, sensible y muy justiciera. Por otro lado, tenemos a Catalina, una joven orgullosa y clasista que verá cómo su mundo cambia de la noche a la mañana. Una situación que la llevará a enfrentarse a la realidad y a los secretos familiares.

¿Cuándo se estrena la serie basada en el fenómeno literario de Sonsoles Ónega?

Tal y como se ha comunicado de manera oficial, la producción estará disponible en la plataforma de atresplayer. De esta manera, a partir del 30 de noviembre, los suscriptores podrán conocer de manera audiovisual esta aclamada historia. Una producción de Buendía Estudios Canarias que se presenta con un total de 8 capítulos, de 50 minutos cada uno.

Asimismo, la ficción ha sido grabada en Galicia, Canarias y Madrid. Una serie de localizaciones que han servido de escenario para representar y ubicar en pantalla esta espectacular historia. Por otro lado, la serie cuenta con grandes mentes maestras detrás. Pues, ha sido dirigida por Menna Fité y Alejo Flah, con Sonia Martínez como productora ejecutiva y Lucía Alonso-Allende como coproductora.

¿Cómo ver ‘Las hijas de la criada’?

Para poder ver estas entregas será necesario estar suscrito a alguno de los planes de pago de atresplayer, la plataforma oficial de Atresmedia. Un contenido exclusivo que se presenta como una de las apuestas más esperadas de la temporada, y no es para menos.