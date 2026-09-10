Avance de ‘Valle Salvaje’ hoy, 10 de septiembre: Victoria y Mercedes entierran a Dámaso

En el capítulo 483 de Valle Salvaje tuvo a Victoria y Mercedes como protagonistas, ya que pusieron en marcha el plan más arriesgado de sus vidas, atravesando el bosque de noche para deshacerse del cuerpo de Dámaso, conscientes de que cualquier error podía suponer su ruina definitiva. En paralelo, la tensión entre Rafael y José Luis siguió creciendo sin visos de reconciliación, mientras Manuela se sinceraba con don Hernando reconociendo estar profundamente enamorada de Alejo, tras confesarle que había sido él quien la besó. La jornada terminó con un contraste muy marcado: mientras Victoria y Mercedes se jugaban su futuro en la oscuridad, Alejo y Luisa se rendían por fin a la pasión tras superar los obstáculos que los habían mantenido separados.

¿Qué pasará en el capítulo de hoy, jueves 10 de septiembre, de ‘Valle Salvaje’?

El episodio 484 llega en un momento cumbre de la serie, con la Casa Grande y la Casa Pequeña viviendo un montón de acontecimientos distintos a la vez. Para empezar, Manuela manipula a su padre para no renunciar a su amor con Alejo, pese a que el pequeño de los Gálvez de Aguirre se ha dado una nueva oportunidad con Luisa. Un movimiento que promete complicar todavía más un triángulo que ya venía generando tensión en las últimas semanas.

Mientras tanto, Victoria y Mercedes se despiden amargamente de Dámaso y le entierran, cerrando así, al menos en apariencia, uno de los capítulos más oscuros de la temporada. Sin embargo, todo apunta a que el fin de Dámaso no va a traer la ansiada paz al Valle. ¿Es este realmente el final de su historia, o su sombra seguirá planeando sobre Victoria y Mercedes durante mucho más tiempo?

La opinión de la redacción

En la redacción de Happy FM pensamos que enterrar el cuerpo de Dámaso no es la solución definitiva. El capitán Escobedo sigue investigando, y cualquier detalle que se les haya pasado por alto a Victoria y Mercedes durante esa noche puede volverse en su contra en cualquier momento.

Nos llama también la atención la insistencia de Manuela en no rendirse con Alejo justo cuando él parece haber encontrado la paz con Luisa. Lo que sospechamos es que su plan puede terminar salpicando a más personas de las que ella misma imagina, además de no conseguir su objetivo.

No te pierdas los nuevos capítulos de Valle Salvaje, de lunes a viernes a partir de las 17:45 horas, una hora menos en Canarias, en La 1.