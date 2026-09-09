Avance de ‘Valle Salvaje’ hoy, 9 de septiembre: la noche más peligrosa de Victoria y Mercedes

Los espectadores de Valle Salvaje siguen esperando al desenlace de la trama que rodea a la muerte de Dámaso, de la que vamos a contar más detalles en los próximos párrafos. Hay que recordar que en el capítulo 482, emitido ayer martes, Alejo y Luisa pactaron por fin el futuro de su relación, dejando atrás las dudas que los habían mantenido separados. José Luis, por su parte, descubrió cuál sería el destino de su palacio, una noticia que empezó a tensar todavía más su relación con Rafael. Victoria y Mercedes, mientras tanto, activaron definitivamente su plan para deshacerse de cualquier rastro de Dámaso, aunque una presencia inesperada se acercó justo en el peor momento, dejando en el aire si habían sido descubiertas.

¿Qué pasa hoy, miércoles 9 de septiembre, en el capítulo de ‘Valle Salvaje’?

El capítulo de hoy lleva a Victoria y Mercedes a poner en marcha el plan más arriesgado de sus vidas. Conscientes de que ya no pueden seguir ocultando lo ocurrido, deciden atravesar el bosque en plena noche con un carruaje para deshacerse definitivamente del cadáver. Cada paso que dan supone un riesgo enorme, y ambas saben que, si alguien las descubre, todo habrá terminado para ellas. Aunque el cuerpo desaparezca, el secreto seguirá existiendo. La muerte de Dámaso no borra lo ocurrido antes de su desaparición, y mucho menos detiene las sospechas del capitán Escobedo, cada vez más cerca de la verdad.

En paralelo, la guerra entre Rafael y José Luis alcanza un nuevo punto de tensión cuando el marqués niega que sus decisiones sean una advertencia hacia su padre, aunque tampoco hace nada por suavizar la situación, y ambos parecen cada vez más lejos de cualquier reconciliación.

Manuela, por su parte, decide sincerarse con don Hernando y reconoce que está profundamente enamorada de Alejo, dispuesta a hacer lo que sea por conseguir su amor. Sus palabras inquietan al marqués, sobre todo al descubrir que fue el propio Alejo quien la besó. Mientras tanto, Alejo y Luisa viven un momento muy distinto: tras superar los obstáculos que los habían separado, se rinden por fin a la pasión y empiezan a mirar juntos hacia el futuro.

La opinión de la redacción sobre lo que pasará en ‘Valle Salvaje’

En la redacción de Happy FM pensamos que Victoria y Mercedes seguirán en peligro tras deshacerse del cuerpo sin vida de Dámaso. Que nadie lo vea no significa deshacerse de la culpa ni de las sospechas que ya han despertado en Escobedo. Ellas deberán controlar sus miedos y nervios para que no sean sospechosas.

Además, estamos enganchados a las dos tramas paralelas que tiene la serie: mientras Alejo y Luisa por fin encuentran la paz, Victoria y Mercedes se adentran en su momento más oscuro. Sospechamos que la felicidad de la pareja podría convertirse, sin que ellos lo busquen, en la distracción perfecta para que nadie se entere del plan para que el cadaver quede oculto.

No te pierdas los nuevos capítulos de Valle Salvaje, de lunes a viernes a partir de las 17:45 horas, una hora menos en Canarias, en La 1.