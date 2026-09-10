Así preparan los invasores de Ceuta trampas a los militares para que caigan al vacío

Los ataques de los invasores contra militares destacados en Ceuta van en aumento día a día. La situación en ciertas zonas costeras y rocosas se ha vuelto especialmente tensa. Este jueves se ha viralizado un vídeo en redes que muestra a dos inmigrantes en un asentamiento ilegal colocando piedras sueltas sobre un cartón en un acantilado del campamento de invasores.

Según explican ellos mismos ante la cámara, prepararon la trampa deliberadamente para impedir el paso de los militares: «Si pisas aquí, te vas directo al vacío», asegura uno de ellos en el vídeo de Mallorcaaldia.

Afirman que cortaron ese camino para que los efectivos no pudieran acercarse a sus chabolas y justifican la trampa diciendo de los militares que «nos pegan».

En la misma grabación enseñan el refugio improvisado que han montado con barras de hierro, contrachapado y plásticos, y aseguran que antes tenían una tienda de campaña que, según ellos, fue destruida por los militares. En realidad, ésa es una de las funciones del Ejército en la zona: desalojar a los invasores de los asentamientos ilegales en las zonas boscosas de Ceuta y limpiarlas.

🔴 Un invasor marroquí enseña cómo están preparando trampas para herir a los militares que intenten garantizar la seguridad de Ceuta. Aquí está la verdadera cacería, contra niños, contra animales, contra mujeres y contra policías. pic.twitter.com/gQ9nQNQ6wV — Bipartidismo Stream (@Bipartidismo_) September 10, 2026

Pero ocurre que el terreno es peligroso y una caída desde allí podría causar lesiones graves.

Este miércoles, OKDIARIO informaba de que un invasor de Ceuta que intentaba robar a una mujer que salía de un supermercado le había dislocado la rodilla a un militar que acudió a defenderla. Un suceso que desmonta una vez más la «normalidad» de la que habla el Gobierno de Pedro Sánchez y que «la sensación de inseguridad es subjetiva», como afirmó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Tanto policías como guardias civiles y militares están siendo atacados salvajemente por parte de los inmigrantes ilegales. Y cada día con más violencia.

Según pudo saber OKDIARIO, un grupo de ilegales marroquíes estaba robando el bolso a una mujer a la salida del supermercado. Una patrulla de militares presenciaba los hechos, y «al bajar del vehículo para atraparlos, uno de los invasores arremetió contra uno de los efectivos a patadas, para escabullirse, dislocándole la rodilla». Tras los hechos, los ilegales lograron escapar sin ser identificados.

Este martes, otro invasor marroquí atacó a un militar de Regulares con un arma blanca en la playa del Trampolín, copada de campamentos ilegales. En este caso, el agresor fue detenido. Estos hechos ocurrieron cuando un grupo de militares intervino para sofocar una pelea entre los invasores. Ante ello, un marroquí se revolvió contra uno de los efectivos, arma en mano.