Avalado por el Estatuto de los Trabajadores: los trabajadores deben tener 1 día y medio de descanso semanal

El descanso es el reclamo constante de numerosas personas con exhaustivas jornadas laborales. En el caso de los trabajadores por cuenta ajena en España tienen reconocido su derecho por ley a un periodo mínimo de descanso semanal de un día y medio initerrumpido. Este descanso dura al menos 36 horas consecutivas por cada semana de trabajo.

Un derecho que esta recogido en el artículo 37.1 del Estatuto de los Trabajadores y que las empresas tendrán que respetar, organizando los turnos y horarios de sus empleados. Por eso, la normativa expone que este parón entra dentro del mínimo legal de un trabajador y la distribución podrá variar según la actividad, sector y convenio colectivo que apliquen. El periodo incluye la tarde del sábado o la mañana del lunes junto a todo el domingo, pero existen otras posibilidades de organización.

Los días de descanso

El descanso semanal es una de las cuestiones más importantes y el Estatuto de los Trabajadores permite acumular estos periodos en intervalos de hasta 14 días. Lo anterior se traduce como una cuestión que dependerá de la organización laboral en cada uno de los casos. Así que, un empleado puede trabajar varios días consecutivos y disfrutar después de un periodo de descanso más extenso. Hay algunos casos en los que el descanso llega tras trabajar 11 días seguidos y disponer después de tres días consecutivos libres, respetando los descansos mínimos para el conjunto del periodo. Este derecho debe diferenciarse del descanso diario entre jornadas que debe ser de al menos 12 horas entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente.

La importancia de los convenios

Las 36 horas semanales mencionadas con anterioridad, se refieren sólo al mínimo establecido por la legislación. Aquí entra el papel de los convenios colectivos, los cuales pueden ampliar este derecho y establecer condiciones más favorables. Además, existen algunos sectores en los que los trabajadores disfrutan de dos días completos de descanso semanal.

¿Qué recoge la regulación?

La regulación contempla la protección especial para los menores de 18 años, optando por su derecho a un mínimo de dos días consecutivos de descanso a la semana. Por lo tanto, los trabajadores que deseen conocer cuáles son sus días de trabajo y la retribución establecida deberán informarse a través del convenio colectivo asociado a su empleo. Además, el incumplimiento de los periodos mínimos establecidos legalmente supondrá una infracción laboral. Un derecho que tendrán que utilizar las empresas de manera obligatoria tras ser avalado por el Estatuto de Trabajadores.