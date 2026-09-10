El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: compensación de 5 días de permiso pagado en caso de accidente o enfermedad de un familiar, avalado por el artículo 37

Conocer los derechos de los trabajadores dentro del ámbito laboral es un requisito imprescindible para su bienestar. En el caso de España, existe un derecho laboral que permite ausentarse del trabajo durante varios días sin perder su salario cuando un familiar se encuentra en una situación médica que requiera de cuidados. Este permiso será retribuido con hasta cinco días y podrá solicitarse en caso de accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica con reposo domiciliario. Un derecho recogido en el artículo 37.3.b del Estatuto de los Trabajadores y que permite a la persona empleada ausentarse de su puesto bajo el derecho a remuneración cuando se produzca alguno de los supuestos contemplados en la normativa.

¿Cuándo pedir los días de permiso?

Este derecho se podrá llevar a cabo cuando el cónyuge, pareja de hecho, determinados familiares o personas convivientes sufran un accidente o enfermedad grave que suponga su hospitalización o intervención quirúrgica con requerimiento de reposo domiciliario. Así que, la normativa incluye a familiares de hasta segundo grado de afinidad en este permiso, lo que significa que afectará a padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos o suegros, entre otros supuestos. Por lo tanto, no se trata de un permiso para cualquier enfermedad leve ocurrida a un familiar, sino que tendrá que existir una circunstancia prevista que cumpla con la normativa para que el trabajador justifique el motivo de su ausencia en el trabajo.

La retribución

El derecho cuenta con una característica fundamental que es la remuneración de los días en los que el trabajador se ausente cumpliendo con los motivos expuestos con anterioridad. Además, el trabajador no debe renunciar a su salario por utilizar el permiso cuando cumpla con los requisitos establecidos. De hecho, los cinco días corresponden al supuesto previsto para accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica con reposo en la vivienda.

A su vez, aconsejan revisar la regulación aplicable a cada sector, ya que algunos convenios colectivos establecen condiciones más beneficiosas para los trabajadores. El Tribunal Supremo ha abordado este permiso y confirma que el trabajador puede determinar cuándo comienza a disfrutar de esos cinco días dependiendo de las circunstancias, reforzando la protección del derecho a la conciliación y al cuidado de familiares.

El proceso de solicitud

Aquellas personas que quieran disfrutar de este permiso deben comunicárselo a su empresa y aportar la justificación correspondiente cuando sea necesaria. Por ejemplo, la documentación puede acreditar la hospitalización, enfermedad grave, accidente o la intervención quirúrgica de un familiar. Además, este permiso no tiene ningún tipo de relación con una baja médica y los cinco días no se conceden por enfermedad del propio trabajador, sino para poder atender plenamente a un familiar o persona incluida dentro de las circunstancias que establece la ley.

¿Qué supone este derecho laboral?

Estos tipos de permisos forman parte de las medidas implementadas y orientadas para facilitar la conciliación entre la vida laboral y las responsabilidades familiares. En los últimos años, la legislación española ha ampliado la posibilidad de los trabajadores para atender situaciones familiares sin que eso suponga perder días de salario. Por lo tanto, ante una situación recogida en los supuestos de esta ley se debe comprobar cuál es el permiso que corresponde, la documentación a aportar y si el convenio colectivo establece condiciones más favorables que el mínimo legal establecido.