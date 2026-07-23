Los ocho abusos laborales ilegales y más comunes que no debes permitir bajo ningún concepto según un abogado laboralista

Cuatro de cada diez personas en España identifican su trabajo como el principal motivo de sus problemas de ansiedad o depresión, lo que refleja el importante impacto que pueden tener las condiciones laborales sobre la salud mental. De hecho, estos trastornos ya representan la segunda causa de baja laboral en el país y generan un coste aproximado de 60.000 millones de euros al año.

En este contexto, un abogado laboralista ha alertado sobre ocho prácticas que ningún trabajador debería aceptar. Entre ellas destaca la imposición de realizar horas extraordinarias sin recibir una compensación económica o un descanso equivalente. Asimismo, señala otras prácticas abusivas, como poner obstáculos para disfrutar de las vacaciones ya acordadas o reducir de forma unilateral la jornada de trabajo o el salario.

Los abusos laborales que no se deben permitir

#Trabajo #abogadolaboralista #juristaslaboralistas ♬ original sound – JL® | Abogados Laboralistas @juristaslaboralis 🚩 8 BANDERAS ROJAS en tu trabajo que son ILEGALES. ¿Te han dicho que «tienes que ponerte la camiseta»? 👀 ¡No dejes que te tomen el pelo! Aquí tienes los 8 abusos más comunes que NO debes permitir: 1️⃣ Vacaciones: No, la empresa no puede elegirlas todas por ti. Es un acuerdo mutuo. 2️⃣ Salario: Cobrar tarde NO es normal. Tu sueldo se paga en los primeros 5 días. 3️⃣ Finiquito: ¿Te vas o te echan? Tienes que recibir hasta el último céntimo el mismo día. 4️⃣ Horas Extra: ¡Basta de regalar tu tiempo! Deben pagarse o compensarse (y son voluntarias). 5️⃣ Baja Médica: Si estás de baja, NO se trabaja. La salud es lo primero. 🩺 6️⃣ Desconexión Digital: Tu jefe no tiene derecho a escribirte un domingo a las 10 PM. 📵 7️⃣ Registro de Jornada: Si no te dejan fichar lo que realmente trabajas, sospecha. 8️⃣ Funciones superiores: Si haces el trabajo de un jefe, ¡debes cobrar como un jefe! ¿Te ha pasado alguna? Cuéntame tu experiencia en comentarios. 👇⚖️ #DerechosLaborales

«Si trabajas por cuenta ajena, seguramente has sufrido alguno de estos abusos. Obligarte a hacer horas extras sin pagártelas ni compensártelas. Tienes que saber que las horas extras no son obligatorias y, si las haces porque tú quieres hacerlas, te las tienen que pagar según el precio de la hora extra que marque el convenio y cotizarlas. También pueden escribirte fuera de tu horario y exigirte que respondas. Tienes derecho a la desconexión digital. La empresa no puede, en ningún caso, escribirte y mucho menos exigirte que respondas si no estás dentro de tu horario laboral. Si eso ocurre, denuncia ante la Inspección de Trabajo.

La empresa tampoco puede cambiarte tu horario sin previo aviso. Si es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, debe comunicarlo con 15 días de antelación. Y si lo que hace es aplicar la distribución irregular de la jornada prevista en el convenio colectivo, normalmente hasta un 10 % de la jornada anual, debe respetar un preaviso mínimo de 5 días; si no, es ilegal. Si la empresa te pone problemas para disfrutar de tus vacaciones, tienes que saber que es un derecho que puedes y debes disfrutar según lo pactado. Tampoco puede bajarte las horas ni el sueldo. Si lo hace, aunque respete el plazo de 15 días de preaviso, se trata de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo».

Desconexión digital

El derecho a la desconexión digital es un derecho laboral que garantiza que los trabajadores no tengan la obligación de utilizar dispositivos o herramientas digitales relacionadas con su empleo durante sus periodos de descanso o fuera de su jornada laboral.

Esto significa que no están obligados a responder correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, videollamadas ni cualquier otra comunicación de carácter profesional una vez finalizado su horario de trabajo. Asimismo, este derecho ampara la posibilidad de apagar o simplemente no consultar estos dispositivos fuera del trabajo, incluyendo la recepción de correos, llamadas o mensajes, salvo que exista una causa debidamente justificada o que el trabajador haya prestado su consentimiento expreso.

El artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos personales y Garantía de los Derechos Digitales, establece que «los trabajadores tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar».

La Inspección de Trabajo en España no dispone de una normativa específica que establezca sanciones concretas por vulnerar el derecho a la desconexión digital. Sin embargo, una empresa puede ser sancionada si mantiene un contacto habitual con sus empleados fuera de la jornada laboral.

El envío reiterado de correos electrónicos, mensajes o llamadas fuera del horario de trabajo puede constituir una conducta de acoso o una vulneración de los derechos laborales. En estos casos, si el trabajador presenta una denuncia y se acreditan los hechos, la actuación de la empresa puede ser considerada una infracción grave.