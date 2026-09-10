Los expertos en psicología advierten: si escuchas la misma música que hace 30 años no es por inmadurez, sino porque atraviesas un proceso neurológico 100% normal

Las canciones que una persona escucha durante la adolescencia pueden conservar una fuerza emocional sorprendente décadas después. La psicología y la neurociencia han estudiado por qué determinados temas siguen conectando con tanta intensidad con quienes los escucharon de jóvenes.

No se trata únicamente de idealizar el pasado. Un estudio global realizado por el Centro de Excelencia en Música, Cerebro y Cuerpo de la Universidad de Jyväskylä, en Finlandia, con casi 2.000 participantes de 84 países, ha analizado cómo se forman estos recuerdos musicales y por qué algunos permanecen especialmente vivos con el paso del tiempo.

Por qué la música de la adolescencia sigue emocionando décadas después

El estudio señala que las canciones con mayor carga emocional suelen situarse alrededor de los 17 años. Los investigadores denominan a este fenómeno «brote de reminiscencia musical», un periodo en el que las experiencias relacionadas con la música pueden quedar registradas con especial intensidad.

La adolescencia representa una etapa especialmente relevante para la construcción de la memoria autobiográfica y de la identidad personal. Entre los 13 y los 18 años, cada persona comienza a definir sus valores, sus gustos y la manera en la que quiere relacionarse con los demás.

Por eso, una canción escuchada durante esos años puede terminar vinculada a mucho más que una melodía. Puede quedar asociada a un primer amor, a nuevas amistades, a la vida escolar, a viajes familiares o a determinados grupos y estilos con los que la persona comenzaba a identificarse.

Al volver a escucharla muchos años después, se reactiva también parte de ese contexto. La música funciona así como una vía de acceso a recuerdos autobiográficos que forman parte de una etapa especialmente importante en el desarrollo de la identidad.

Por qué la adolescencia deja una huella especialmente fuerte

La doctora Iballa Burunat, autora principal de la investigación, sitúa este «brote de reminiscencia» en un momento especialmente relevante desde el punto de vista neurobiológico y biográfico: la adolescencia.

Durante esos años, las personas exploran valores, estilos, relaciones y formas de pertenencia. La música puede desempeñar un papel importante en ese proceso porque acompaña experiencias nuevas y ayuda a expresar preferencias y vínculos con determinados grupos.

De este modo, las canciones escuchadas durante la adolescencia pueden terminar formando parte de la propia historia personal. Al recuperarlas décadas más tarde, no solo aparece el recuerdo del sonido, sino también la conexión con quién era aquella persona y con las decisiones que empezaba a tomar entonces.

El efecto de la música no desaparece con el paso de los años

La influencia de la música de la adolescencia permanece, aunque la relación con esas canciones puede cambiar a lo largo de la vida. El estudio observa diferencias en la edad en la que se concentra la música con mayor carga emocional.

En los hombres, los recuerdos musicales más potentes tienden a concentrarse alrededor de los 16 años. En las mujeres, el pico suele aparecer después de los 19 y muestra una mayor flexibilidad en el tiempo.

Esto también explica por qué no existe una única generación de canciones capaces de provocar nostalgia. Las nuevas generaciones pueden desarrollar vínculos emocionales con música que incluso había sido publicada antes de que ellas nacieran.

Los investigadores describen este fenómeno como una «ondulación cascada de reminiscencia». Cada generación incorpora parte del repertorio de las anteriores y amplía así el conjunto de canciones que pueden convertirse en recuerdos personales especialmente significativos.

Por tanto, escuchar hoy la misma música que acompañó una etapa de hace 30 o 40 años no implica necesariamente una falta de madurez ni una incapacidad para disfrutar de música nueva. Puede ser una consecuencia completamente normal de la forma en que la memoria y la identidad se relacionan con las experiencias musicales durante etapas decisivas de la vida.