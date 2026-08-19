Una canción de 14 minutos basada en un poema del sigo XVIII descolocó a los fans en 1984 y sigue siendo un clásico del heavy metal 42 años después

En 1984, Iron Maiden sorprendió a sus seguidores con una canción de casi 14 minutos basada en un poema del siglo XVIII. «Rime of the Ancient Mariner» cerraba Powerslave, el quinto álbum de la banda británica, y se alejaba de la estructura más directa que había marcado buena parte de su trayectoria hasta entonces.

La composición de Steve Harris llevaba al terreno del heavy metal una historia de marineros, maldiciones, sequías y muerte escrita por Samuel Taylor Coleridge. Con Bruce Dickinson a la voz, Adrian Smith y Dave Murray a las guitarras, Nicko McBrain a la batería y Harris al bajo, Iron Maiden convirtió aquel relato en una pieza de 13 minutos y 49 segundos.

«Rime of the Ancient Mariner», la canción de Iron Maiden basada en un poema de 1798

«Rime of the Ancient Mariner» es la canción más extensa de Powerslave y una de las composiciones más ambiciosas de Iron Maiden. Escrita por Steve Harris, refleja su interés por el rock progresivo y amplía las posibilidades de la banda con cambios de ritmo, pasajes instrumentales y una interpretación especialmente teatral.

La inspiración procede de The Rime of the Ancient Mariner, el poema publicado por Samuel Taylor Coleridge en 1798. La obra narra en primera persona las desventuras de un marinero que mata a un albatros, considerado por los marinos como un animal portador de buena fortuna.

A partir de ese momento comienza la tragedia. El barco queda sometido a unas condiciones adversas y la tripulación termina sufriendo una terrible sequía. Los marineros responsabilizan al protagonista y le cuelgan alrededor del cuello el cadáver del ave como castigo por lo ocurrido.

La historia continúa con la muerte de buena parte de la tripulación y el aislamiento del marinero, que queda condenado a contar su experiencia a todas las personas que encuentre. Esa estructura narrativa permitió a Harris construir una canción que avanza como si se tratara de una historia representada sobre un escenario.

La elección del poema encajaba además con la trayectoria de Harris. El bajista y fundador de Iron Maiden ya había demostrado su interés por llevar a las canciones historias alejadas de los temas más habituales del heavy metal. Antes de «Rime of the Ancient Mariner» había recurrido a referencias como Dune, The Phantom of the Opera y otras historias.

Powerslave convirtió la canción en una de las grandes piezas de Iron Maiden

«Rime of the Ancient Mariner» cerró Powerslave, un disco compuesto durante la gira de Piece of Mind. En aquel momento, Iron Maiden atravesaba una etapa especialmente importante de su trayectoria, con una formación estable que se convertiría en la clásica alineación de los años de mayor éxito de la banda.

El álbum fue grabado nuevamente en Las Bahamas y posteriormente mezclado en Nueva York. Tras su lanzamiento, alcanzó el número dos en las listas británicas y entró entre los 20 discos más vendidos en Estados Unidos. En España llegó al puesto 96.

La canción también tuvo una traducción escénica acorde con su dimensión. Durante la gira, Iron Maiden convirtió el escenario en una especie de antiguo galeón mediante telones pintados, efectos de trampantojo y distintos elementos de atrezzo. Bruce Dickinson describió posteriormente aquel montaje como una forma de teatro.

Musicalmente, «Rime of the Ancient Mariner» destacaba por una combinación poco habitual de velocidad, pasajes atmosféricos, narración y cambios de ritmo. Su extensión hacía que se apartara de la duración habitual de una canción de heavy metal, pero precisamente esa ambición terminó convirtiéndola en una de las piezas más recordadas de Powerslave.