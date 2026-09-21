La monumental novela de Dostoievski de 1200 páginas que, según Haruki Murakami, hay que leer una vez en la vida

El escritor japonés Haruki Murakami eligió Los hermanos Karamazov, de Fiódor Dostoievski, como una de sus novelas favoritas de todos los tiempos. La selección quedó reunida a partir de entrevistas, discursos y prólogos firmados por el propio autor de Tokio blues a lo largo de los años.

Entre esos títulos, la novela de Dostoievski es la única que Murakami vincula directamente con la madurez artística de su autor. El resto de la lista mezcla clásicos estadounidenses del siglo XX con una obra de Kafka.

¿Por qué Haruki Murakami recomienda leer Los hermanos Karamazov?

«La mayoría de los escritores se vuelven más débiles a medida que envejecen. Pero Dostoievski no. Siguió creciendo y volviéndose más grande. Escribió Los hermanos Karamazov ya pasados los cincuenta años», explicó Murakami, en declaraciones recogidas por Lit Hub a partir de entrevistas concedidas a lo largo de su carrera.

Para el autor japonés, esa capacidad de mejorar en la etapa final de su carrera convierte a Dostoievski en una excepción dentro de la historia de la literatura. Los hermanos Karamazov fue, de hecho, la última novela que el escritor ruso llegó a completar, según cuentan desde la editorial de la Universidad de Yale.

Los hermanos Karamazov siguen el conflicto entre tres hermanos y su padre. Plantea preguntas sobre la fe, la culpa y el libre albedrío que se describen como de «apelación universal». También se destaca que la novela explora «el bien y el mal» con «acertijos filosóficos y narrativos» y estrategias artísticas que la editorial describe como propias de una obra maestra.

La extensión de Los hermanos Karamazov varía mucho según la edición y la traducción. Algunas versiones en inglés no llegan a las 800 páginas, mientras que la edición de Penguin Classics supera las 1.000. Las traducciones al italiano y al portugués rondan un rango similar, por encima de las mil páginas. Dostoievski terminó la novela en 1880.

¿Qué otros libros aparecen entre los favoritos de Haruki Murakami?

La lista que reveló Murakami incluye otras cuatro novelas, todas de autores occidentales del siglo XX. Su gran favorita es El gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald. «Si me viera obligado a elegir solo uno, elegiría sin dudarlo Gatsby», afirmó.

También mencionó El largo adiós de Raymond Chandler. «Philip Marlowe es una fantasía de Chandler, pero para mí es real», señaló Murakami, quien aseguró haber leído esa novela «cinco o seis veces».

De El castillo de Franz Kafka, Murakami dijo que llegó a esa lectura a los 15 años y que le pareció «un libro grande e increíble». Cerró la lista con El guardián entre el centeno de J.D. Salinger, al que describió como «una historia oscura, muy perturbadora».

¿Quién fue Fiódor Dostoievski, el autor de Los hermanos Karamazov?

Fiódor Dostoievski nació en 1821 y murió en febrero de 1881, apenas unos meses después de terminar Los hermanos Karamazov. La novela se publicó en 1880 y fue la última que el escritor ruso llegó a completar antes de su muerte.

La editorial de la Universidad de Yale incluye la obra entre los títulos que «ganaron de inmediato una audiencia internacional» y que se mantienen vigentes más de un siglo después de su publicación.