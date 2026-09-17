Un concierto sorpresa de Inazio en la Puerta del Sol adelanta la emoción del Jardín de las Delicias de la mano de Endesa y EMT

El centro de Madrid se ha convertido este jueves en el escenario improvisado de un concierto sorpresa protagonizado por Inazio, un adelanto muy especial de la emoción que vivirá Madrid este viernes y sábado con el festival Jardín de las Delicias y su cartel, con estrellas como Dani Martín o Viva Suecia. Además, ha servido, en el marco de la Semana de la Movilidad Sostenible, como llamamiento a usar el servicio especial eléctrico y gratuito que, por sexto año consecutivo, ofrecen EMT y Endesa para facilitar la movilidad a todos los asistentes al festival.

Poco antes del mediodía y acompañado por un reducido grupo de seguidores y medios de comunicación, Inazio se ha subido en la Plaza de la Villa a un autobús 100 % eléctrico de EMT en el que ha interpretado a guitarra y voz dos canciones en formato acústico durante el trayecto hasta la Puerta del Sol.

A su llegada, el músico continuó la actuación en pleno centro de la capital con la interpretación de varios temas más ante la sorpresa de turistas, viandantes y curiosos que se fueron congregando alrededor del autobús. Para Inazio “este ha sido el día más feliz de mi vida. Ha sido una experiencia extraordinaria. Madrid es una ciudad muy agradecida para este tipo de experiencias, la gente se para, curiosea…y eso es muy agradecido para los artistas. Ha sido muy divertido y repetiría cien por cien”.

Movilidad eléctrica, clave en la reducción de emisiones en un festival

Con esta acción sorpresa, Endesa y EMT han presentado en el marco de la Semana Europea de la Movilidad el acuerdo que va a facilitar la movilidad de los asistentes con un servicio especial eléctrico y gratuito, con viajes constantes de ida y vuelta entre el intercambiador de Moncloa y el recinto del festival.

Los autobuses lanzadera salen de la parada N.º 11.980 en la calle Princesa. En sentido contrario, los autobuses salen de la parada en Avenida Complutense (frente a la Facultad de Ciencias de la Información) hasta la cabecera de Moncloa.

El horario del servicio especial es de 14:00 h a 21:30 h y de 00:14 h a 02:50 h desde la parada de Moncloa. Desde Cantarranas, para el regreso de los asistentes, el horario de los autobuses está programado de 14:10 h a 21:16 h y de 00:00 h a 03:00 h. La frecuencia de paso de estas lanzaderas es de unos 12 minutos.

Ya el año pasado el Jardín presentó esta acción, la principal en cuanto a movilidad sostenible, con otro concierto sorpresa en el centro de Madrid de la mano de Endesa y EMT. En esa ocasión fueron Hey Kid y Paula Mattheus quienes sorprendieron con una actuación en vivo en la confluencia entre Gran Vía y la calle Montera.

Compromiso y sostenibilidad

La movilidad de los asistentes a un festival es el mayor emisor de un evento de estas características. En este sentido, esta séptima edición del festival Jardín de las Delicias congregará al menos 50.000 asistentes, por lo que asegurar una movilidad lo más sostenible posible es una de las claves del respeto medioambiental de la cita. En este sentido, si se repiten las cifras del año pasado, unas 5.000 personas llegarán al festival a través uso del servicio especial, cero emisiones. Además, gracias a Endesa, habrá 50 plazas gratuitas para los primeros 50 coches eléctricos que lleguen al parking de la Ciudad Universitaria.

Este modelo de festival urbano, la apuesta por la movilidad sostenible y un público mayoritariamente local permiten que los desplazamientos de los asistentes al Jardín de las Delicias generen menos emisiones de gases de efecto invernadero, en algunos casos menos de la mitad, que los de otros festivales con una asistencia predominantemente internacional o nacional, pero de fuera de la ciudad anfitriona.

En el ámbito de la economía circular, prácticamente el 90 por ciento de toda la decoración y señalética es reutilizada. Además, viajará a Sevilla para tener una vida más y ser utilizada en la primera edición del Jardín de las Delicias Sevilla, el próximo 17 de octubre.

Más allá de lo ambiental, el evento cuenta además con un avanzado Plan de Accesibilidad que recoge el trabajo constante de la organización por crear un recinto cada vez más accesible, inclusivo y disfrutable para todos. En el ámbito de la igualdad y la diversidad el festival dispone del Plan Jardín, diseñado para prevenir y actuar contra cualquier tipo de acoso o discriminación.

Un cartel espectacular de música en español

El festival Jardín de las Delicias se ha consolidado como una de las mejores citas del panorama de la música en español. Por el escenario Endesa pasarán este año figuras, como Dani Martín, Viva Suecia, Marlena, Taburete, Despistaos, Nil Moliner, Marlon o el ya mencionado Inazio.

También contará con la actuación de Tere!, ganadora entre un total de 447 propuestas artísticas de la segunda edición del concurso de talento emergente Endesa Play. Esta artista se alzó con el triunfo el pasado junio y obtuvo como premio hacerse con un hueco en el cartel del Jardín de las Delicias. Su concierto será el primero del viernes en el escenario bosque.

Endesa patrocina además otros la primera edición del festival Jardín de las Delicias en Sevilla y otras citas imprescindibles y consolidadas, como Icónica Santalucía Sevilla Fest, Cruïlla Barcelona, Espacio Zity Zaragoza o el Dansaneu en Lléida. Una vez se hayan celebrado, entre todos ellos sumarán una cifra superior al medio millón de asistentes. La apuesta de Endesa por la música es una muestra de su compromiso por estar cerca de la sociedad y de conectar con el público joven, impulsando medias que hacen de los festivales lugares en los compartir emociones.