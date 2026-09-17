La inflación vuelve a coger fuerza en Europa. La tasa de precios de la zona euro se situó en el 3,2% en agosto, tres décimas por encima del 2,9% registrado en julio, según los datos publicados este jueves por Eurostat. El dato definitivo, no obstante, es una décima inferior al avance preliminar conocido a comienzos de mes.

El repunte supone un nuevo cambio de escenario para las economías del euro después de varios meses en los que la inflación había mostrado una evolución más contenida. La subida está marcada especialmente por la energía, cuyos precios aumentaron un 14,3% interanual en agosto, frente al 10,3% de julio.

Los servicios, por el contrario, moderaron su crecimiento hasta el 3%, frente al 3,3% del mes anterior, mientras que los bienes industriales no energéticos aceleraron hasta el 1,2%, desde el 0,9%. Los alimentos, el alcohol y el tabaco mantuvieron una tasa del 1,2%.

La inflación subyacente de la eurozona, que excluye la energía y los alimentos no elaborados, también ofrece un dato algo más contenido: bajó una décima en agosto, hasta el 2,1%. El problema para España es que el repunte de los precios europeos se produce con la inflación española en niveles sensiblemente superiores.

España lidera pero no para bien

El IPC español alcanzó el 4,3% en agosto, siete décimas más que en julio y su nivel más elevado desde febrero de 2023, según confirmó el INE esta semana.

La comparación europea es todavía más clara si se utiliza el indicador armonizado, el que permite comparar directamente a los países de la Unión Europea. En agosto, la inflación armonizada de España alcanzó el 4,6%, frente al 3,2% de media en la zona euro. En julio había sido del 3,9%.

Esto significa que España registra una inflación 1,4 puntos superior a la del conjunto de países que comparten el euro. Mientras los precios de la eurozona subieron tres décimas en agosto, el indicador armonizado español aumentó siete décimas.

La diferencia se aprecia también en la inflación subyacente. En España se situó en el 2,9%, frente al 2,1% de la zona euro, ocho décimas de diferencia. El repunte español está muy relacionado con el encarecimiento de los carburantes. El INE señala que el transporte elevó su tasa anual hasta el 9,5% en agosto.

Así, mientras Europa afronta también un nuevo episodio de presión inflacionista, España parte de una posición más preocupante.