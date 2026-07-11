La novela de 1300 páginas publicada en 1954 que continua siendo una obra maestra de todos los tiempos (aunque muchos solo han visto la película)

Millones de personas conocen El Señor de los Anillos por la trilogía cinematográfica de Peter Jackson, pero, en la actualidad, mucha menos gente ha leído la obra original. Se trata de una única novela de cerca de 1.300 páginas que J.R.R. Tolkien empezó a escribir en diciembre de 1937.

Sin embargo, el primer volumen, La Comunidad del Anillo, llegó a las librerías en 1954. Su enorme extensión y las dudas del editor sobre cuánta gente querría leerla marcaron su historia desde el principio.

Lo que hoy muchos lectores toman por una trilogía fue, en realidad, concebido por su autor como un solo libro. Fue la editorial Allen & Unwin la que decidió repartir el texto en tres tomos por motivos materiales, y esa decisión editorial explica un malentendido que se ha extendido hasta hoy.

El Señor de los Anillos nació como una sola novela, no como una trilogía

Según Tolkien Estate, la entidad que gestiona el legado del autor, Tolkien pensó la obra como una única historia completa dentro de su mundo inventado. El texto de la fundación advierte que la novela «salió en tres volúmenes y por eso se la ha considerado erróneamente desde entonces una ‘trilogía’».

El reparto en tres tomos respondió al coste del papel y de la fabricación en la posguerra, y no a una intención artística. Allen & Unwin publicó La Comunidad del Anillo y Las dos torres en 1954, y completó la publicación con El retorno del Rey en 1955.

Ese origen material también aclara por qué las cifras de páginas varían tanto entre ediciones. Las versiones actuales que reúnen la novela completa en un solo volumen rondan las 1200 páginas, y superan esa marca cuando incluyen alguno de los extensos apéndices que Tolkien añadió al final de la historia.

Los años que tardó Tolkien en escribir su obra maestra

La escritura fue un proceso largo y trabajoso que se extendió durante años. La editorial le había pedido a Tolkien una secuela de El hobbit, el libro de 1937 con el que había cosechado un éxito inesperado, y él aceptó el encargo pensando en «más hobbits».

Sin embargo, aquel encargo derivó en algo mucho más ambicioso y oscuro. Lo que iba a ser una continuación ligera se transformó en una epopeya densa, con su propia geografía, sus lenguas y su mitología, muy alejada del tono juvenil de la primera aventura de Bilbo Bolsón.

El resultado fue una obra maestra que continúa los acontecimientos narrados donde termina El hobbit. Al comienzo de El Señor de los Anillos, Bilbo Bolsón lega a su sobrino Frodo el Anillo Único antes de retirarse, objeto que pone en marcha toda la trama posterior.

El Señor de los Anillos sigue siendo una novela de culto pese al peso de las películas

El editor Rayner Unwin, hijo del fundador de la casa editorial, apostó por publicar el libro pese al riesgo. La obra era muy larga y nadie tenía claro cuánto público podía interesarse por ella.

La crítica de la época se dividió sobre sus méritos, pero las ventas desbordaron todas las previsiones del editor y del propio autor. Desde entonces, según Tolkien Estate, la novela no ha dejado de venderse en cifras enormes y de traducirse a un número cada vez mayor de idiomas.

Más allá del texto original, la obra dio pie a numerosas adaptaciones. El Señor de los Anillos y El hobbit han tenido versiones cinematográficas, a las que se suma la serie Los anillos de poder en la plataforma Amazon Prime.