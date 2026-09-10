Tellado estalla contra «la desvergüenza» del Gobierno por pagar la wifi a los invasores de Ceuta

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha estallado contra el Gobierno de Pedro Sánchez por pagar la wifi a los invasores de Ceuta. «Prometió que todos los ilegales serían devueltos a sus países, hoy les paga el wifi. Primero ignoraron la invasión, luego se resignaron a ella y ahora la promocionan en régimen de todo incluido», ha denunciado en redes sociales tras la exclusiva de OKDIARIO.

Y ha subrayado que «lo único estructural aquí» es la «desvergüenza del Gobierno», que es «estructural, irremediable y definitiva».

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha obligado a Telefónica a asumir un contrato de emergencia para poner wifi gratis a los invasores de Ceuta en cinco puntos diferentes la ciudad autónoma. Se trata de una adjudicación directa a la compañía de telecomunicaciones.

La petición gubernamental no ha contado con licitación pública ni se ha publicado oficialmente en el portal de Transparencia. De hecho, el Ejecutivo ha tratado este asunto como un caso de excepcionalidad por el que la normativa permite encargar trabajos de manera directa en situaciones de urgencia.

El Gobierno ha decidido imponer a la teleco este trabajo urgente para garantizar que el servicio se presta con la mayor garantía a los miles de inmigrantes que entraron de manera ilegal en la ciudad y que ahora se encuentran en campamentos provisionales.

Una red «congestionada» tras la invasión

La puesta en marcha de estos medios coincide, además, con la instalación de una enorme antena de Orange en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta, donde se aloja un importante número de los alrededor de 20.000 ilegales.

Esta instalación, financiada por el Ejecutivo central, servirá para reforzar la cobertura móvil de los ceutíes llegue incluso a la Playa del Trampolín, situada a unos 200 metros del centro de estancia de inmigrantes donde también se sitúan miles de ilegales, acampados en este lugar desde hace más de un mes.

OKDIARIO se puso en contacto con Orange, empresa encargada de aportar la conexión wifi al CETI y los alrededores, incluyendo la Playa del Trampolín. «Hemos reforzado las capacidades de nuestras redes para contribuir a garantizar la continuidad, calidad y resiliencia de las comunicaciones a nuestros clientes», comunicó la empresa a este diario, y resaltó que el «compromiso» de la empresa es «asegurar que ciudadanos, empresas, administraciones públicas y servicios de emergencia dispongan en todo momento de las mejores capacidades de conectividad».