La Federación pasa de Marruecos: «Es un movimiento político, la final la tenemos que hacer nosotros»

La Real Federación Española de Fútbol mantiene la calma pese a las palabras del ministro de Presupuesto marroquí y presidente de su federación de fútbol, Fouzi Lekjaa, que ha afirmado que «Casablanca tendrá el honor de organizar la final del Mundial de 2030». Siguen apostando por Madrid como la gran candidata a albergarla y esperan que así sea. Se refieren a estas palabras del ministro cercano a Mohamed VI como «un movimiento político» y señalan que la final «tiene que ser en España».

En Las Rozas mantienen «máxima tranquilidad», conscientes de que la FIFA aún no ha decidido nada, como han vuelto a acreditar este jueves. Algo que ya hicieron el pasado 5 de agosto, cuando, tras el Congreso de la FIFA celebrado en Marruecos, se filtró que el presidente del máximo organismo futbolístico prometió la final al país si, de esa forma, se garantizaba el apoyo de la Confederación de África. Salieron a desmentirlo desde Zúrich, dejando claro que «la FIFA tomará una decisión a su debido tiempo».

A eso mismo se remiten desde la RFEF. La FIFA deberá aún hacer una última visita a los tres países organizadores (España, Portugal y Marruecos) antes de dar un resultado final sobre las sedes de ese Mundial y en ese momento seguirá sin haberse decidido la ciudad que albergará la final. Se daba por hecho que sería en Madrid, aunque en los últimos tiempos las presiones de todo tipo de Marruecos lo han puesto en duda.

Donde no las tienen es en la Federación. La confianza en que la final sea en España es absoluta. Sobre todo, tras la consecución del Mundial 2026 en Estados Unidos. La consecución de la Copa del Mundo por parte de los hombres de Luis de la Fuente fue un impulso que debería ser definitivo. aunque Marruecos no se da por vencido.

A la espera de Valencia y Vigo

Aunque Marruecos, en boca del presidente de su federación –que a su vez es ministro del Gobierno– ha afirmado que la final será en Casablanca. Sin embargo, hoy por hoy no están elegidas ni las sedes definitivas. España todavía no sabe con cuántas contará, aunque tienen claro que quieren que sean 11, incluyendo a Vigo y Valencia, que están en duda.

Para ello, es necesario que la delegación de FIFA acuda a ver cómo evolucionan las obras del Nou Mestalla y que lo hagan también al estadio del Celta, Balaídos, también inmerso en una importantísima reestructuración. La candidatura de España quiere que ambas ciudades sean incluidas entre las sedes finales para el Mundial 2030 y, de momento, la RFEF ha hecho lo que toca, que es solicitar a la FIFA que acuda a ambas ciudades en su próxima y definitiva visita.