Zapatero traslada al juez Calama la carga de la prueba de las joyas

José Luis Rodríguez Zapatero, incapaz de certificar el origen de las joyas incautadas en su despacho, pretende ganar tiempo y, según ha podido saber OKDIARIO, va a pedir al juez Calama que encargue una comisión rogatoria para obtener información relevante en Qatar sobre las mismas. O sea, patada adelante y a seguir.

Dicho de otro modo: Zapatero, que se comprometió hace casi tres meses a demostrar el origen del botín en un plazo de una semana o diez días, ha fracasado y pretende que sea la justicia quien consiga lo que él no ha sido capaz. Es evidente, en todo caso, que una comisión rogatoria no procede si antes el ex presidente del Gobierno no ofrece al magistrado información relevante que apunte a Qatar como destino del origen de las joyas. Se necesita algo más que un simple «póngase a investigar, señoría».

Zapatero, según ha confirmado este diario, habría hecho gestiones diplomáticas para obtener esta documentación que no han tenido éxito, por lo que va a pedir al juez que la requiera por vía judicial. Se abriría, en ese caso, una nueva etapa, porque los procedimientos son lentos y complejos, pues las peticiones de información suelen tardar por las traducciones y dilaciones en la respuesta.

En cualquier caso, Zapatero, con este movimiento, pretende trasladar al juez la carga de la prueba, pues quien afirma un hecho ante un juez debe demostrarlo. Más aún cuando ha tenido tiempo más que suficiente. Casi tres meses son demasiado tiempo y la nueva estrategia del ex presidente del Gobierno busca liberarse de la presión de su anterior declaración.

Insistimos en que, para que un juez ordene una comisión rogatoria, Zapatero tendrá que hacer algo más que señalar a Qatar. Tendrá que convencer al magistrado, con algo más que palabras, de que las joyas partieron de ese país. Lo otro sería una burda maniobra de dilación condenada al más absoluto reproche judicial.