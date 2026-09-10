Ábalos se matricula en la UNED para estudiar Derecho, empieza clases en octubre y pasará al módulo de estudiantes

José Luis Ábalos se ha matriculado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para estudiar Derecho, empezara las clases en octubre y pasará al módulo de estudiantes.

Ábalos ha asumido que va a pasar un largo tiempo en la prisión de Soto del Real y ha decidido volver a la universidad. El ex ministro de Transportes de Pedro Sánchez empezó hace unos años la carrera universitaria de Derecho, pero la dejó sin acabar. Ahora, quiere retomar estos estudios para así mantener la cabeza ocupada y sacarse la carrera que dejó a medias. Le quedan varias asignaturas por aprobar.

José Luis Ábalos ya ha pedido a la prisión comenzar los estudios universitarios y pasará al módulo de estudiantes, que es el número 10. Este módulo tiene un aula de estudio y en él conviven todos los alumnos matriculados en grados universitarios. Ábalos está contento con el cambio y su entorno espera que esté allí con personas más integradas en los estudios.

Las clases comienzan en octubre y no son obligatorias, sin embargo, el ex ministro tiene intención de seguirlas. También ha pedido un ordenador para organizar sus estudios y escribir un libro sobre su caso judicial, tal y como adelantó este periódico.

Las prisiones españolas tienen programas de estudios universitarios disponibles para los internos gracias al convenio histórico que tiene la UNED con Instituciones Penitenciarias. Todos los presos tienen derecho a estudiar durante su estancia en prisión. El Grado en Derecho es una de las carreras universitarias más solicitadas por los condenados españoles.

Tensión con Koldo

José Luis Ábalos sigue de vecino de celda de Koldo García, que se ha integrado muy bien en la prisión. El ex asesor del ministro hace favores a otros internos y está haciendo mucho deporte en el gimnasio de Soto del Real.

Koldo García ha tenido enfados con su abogada porque ha cogido un caso que le ocupa tiempo y no puede atender sus llamadas cada día. García tiene como rutina ir a los teléfonos y llamar a su letrada cada día a las 09:00 de la mañana desde que entró en prisión en noviembre de 2025.

Esperan noticias

Tanto Koldo García como José Luis Ábalos están esperando noticias sobre cómo evolucionará su situación judicial. El ex ministro está pendiente de que se resuelva el incidente de nulidad puesto en el Tribunal Supremo para acudir después al Tribunal Constitucional. El ex ministro llegará hasta instancias europeas para salir de prisión.