Ábalos pide un ordenador para escribir un libro sobre su caso y la prisión se lo deniega

José Luis Ábalos ha pedido un ordenador para escribir un libro sobre su caso judicial y la prisión de Soto del Real ha rechazado su petición. El ex ministro de Transportes de Pedro Sánchez se está refugiando en la lectura y en la escritura durante su estancia en prisión.

Ábalos ha pasado su primer verano en Soto del Real con la cabeza ocupada. Fuentes consultadas aseguran que José Luis Ábalos ya tiene preparado el guión de su primer libro, algo que le está sirviendo mucho para evadirse de su situación.

El ex ministro de Transportes ha leído decenas de libros de la biblioteca de Soto del Real y ahora se ha lanzado a escribir el suyo. El ex ministro socialista quiso en un primer momento escribir sus memorias, pero ahora ha decidido centrar su libro en el caso judicial que le ha llevado a una condena de más de 20 años de prisión.

José Luis Ábalos ya tiene en mente los capítulos a desarrollar en su libro y para escribirlo necesita un ordenador. El ex ministro ha pedido en varias ocasiones que le dejaran un portátil capado y sin conexión a Internet que le permitiese escribir, pero la dirección de la prisión no se lo quiere dar. Se lo deniegan sin darle ningún motivo y esta situación le está causando malestar.

Otros internos que estuvieron en Soto del Real como Luis Bárcenas sí tuvieron ordenador durante su estancia en la cárcel. Presos mediáticos como el ex presidente del Sevilla Fútbol Club José María del Nido también tenían ordenador en la prisión. Los familiares de Ábalos van a luchar para que a él le puedan proporcionar este dispositivo electrónico.

Solo en la celda y vecino de Koldo

José Luis Ábalos y Koldo García también siguen solos cada uno en su celda. Los habitáculos son dobles, pero si el módulo no está lleno, algunos presos pueden tener habitación individual.

Koldo y Ábalos son vecinos de pasillo en el módulo 13, que ahora tiene más presos respecto a cuando entraron en noviembre de 2025. Muchos de ellos son extranjeros y Koldo ha entablado amistad con varios.

Esperando la nulidad

José Luis Ábalos también está esperando que evolucione su situación jurídica en prisión. El ex ministro está esperando la resolución del incidente de nulidad que puso su abogado Marino Turiel en el Tribunal Supremo. La Sala de lo Penal tendrá que deliberar sobre si lo admite a trámite o no, pero rara vez este tipo de incidentes de nulidad prosperan.

Una vez se resuelva el incidente de nulidad, Ábalos tendrá vía libre para presentar un recurso en el Tribunal Supremo. Su defensa tiene previsto hacerlo porque el ex ministro considera que se han vulnerado sus derechos fundamentales. Su abogado también tiene previsto acudir a los tribunales europeos si el recurso no prospera en la Corte de Garantías.

Ábalos ha pasado mucho tiempo de este verano estudiando su situación jurídica y colaborando activamente con su abogado. El ex ministro tiene algunas nociones jurídicas. Ábalos dice conocer su caso a la perfección y con el libro quiere escribir él su historia en torno al caso del que ha sido protagonista.