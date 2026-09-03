Quién es Álex Villazán: su edad, su pareja, de dónde es y sus series más famosas

Álex Villazán es uno de los actores que más están dando que hablar en los últimos años, dejando claro que forma parte de la cantera de grandes intérpretes que veremos en el futuro, aunque ya podemos decir que tiene un gran presente. Después de verle en series de Mediaset y Netflix, en septiembre de 2026 estrena Las hijas de la criada, basada en la novela histórica con la que Sonsoles Ónega ganó el Premio Planeta. Tras un paso por atresplayer, plataformas de contenidos de Atresmedia, saltará a la televisión como la apuesta de los jueves noche de Antena 3. Te ayudamos a conocer más a este actor que seguro estará de moda en breve.

Este madrileño nació el 20 de julio de 1993 en el barrio madrileño de Villaverde, uno de los más populares de la capital. Pese a que su vida ha cambiado mucho, siempre que puede recuerda que es un chico de barrio y no reniega de sus orígenes. Antes de dedicarse a la interpretación, Villazán destacó en las artes marciales, logrando el tercer puesto en el Campeonato del Mundo de Jiu-Jitsu de Gante (Bélgica). El propio actor ha explicado que ambas disciplinas tienen mucho de autocontrol y comparten más cosas de las que uno se puede imaginar.

Su interés por la actuación surgió con apenas 12 años, en el taller de teatro de su colegio, tras leer un reportaje sobre cómo los niños de Los Serrano habían entrado en la serie. Se formó después en la RESAD (Real Escuela Superior de Arte Dramático) y en La Joven Compañía, el grupo teatral que recorre institutos con montajes como La edad de la ira o El curioso incidente del perro a medianoche, este último galardonado con el Premio de la Unión de Actores y Actrices al mejor actor revelación de teatro en 2019.

Sus series y películas más famosas

Villazán ha ido construyendo una carrera muy sólida en la ficción española. Debutó en televisión con pequeños papeles en series como Cuéntame cómo pasó, El don de Alba o Águila Roja, antes de dar el salto al cine en 2019 con Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar.

Su gran popularidad llegó de la mano de Skam España, donde interpretó a Miquel, uno de los personajes más queridos de la serie juvenil de Movistar Plus. Después llegarían Caronte, La sonata del silencio, Alma (Netflix) y Todas las veces que nos enamoramos, hasta desembarcar en dos de los grandes estrenos recientes: El refugio atómico, la serie de Netflix creada por Álex Pina (responsable de La Casa de Papel) junto a Miren Ibarguren.

En 2026 nos encontramos con Las hijas de la criada, la adaptación de la novela de Sonsoles Ónega ganadora del Premio Planeta 2023, donde da vida a Jaime Valdés Lazariego, el hijo mayor de los señores del pazo, un personaje que evoluciona desde los 25 hasta los 33 años a lo largo de la trama.

Su vida sentimental, en un segundo plano

A diferencia de su faceta profesional, Álex Villazán mantiene su vida personal completamente alejada del foco mediático: no hay constancia pública de que tenga pareja actualmente, y el actor nunca ha hablado abiertamente de su situación sentimental. Es extremadamente discreto, aunque en Happy FM hemos encontrado a una joven con la que ha compartido sus recientes vacaciones en Andalucía, aunque no sabemos si se trata de una amiga o algo más, por lo que respetaremos su intención de mantener su vida personal fuera de los medios.