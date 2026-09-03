¿Dónde se rodó ‘Las hijas de la criada’, la serie basada en la novela de Sonsoles Ónega?

Las hijas de la criada llega, oficialmente, a Antena 3. La serie, basada en la novela de Sonsoles Ónega, se convirtió en un absoluto éxito durante su paso por la plataforma de atresplayer. Por ello, ahora, los altos cargos del grupo de comunicación han apostado por emitirla en abierto. Así pues, este 3 de septiembre, la audiencia tendrá la oportunidad de conocer de cerca la historia que le otorgó un Premio Planeta en el 2023 a la presentadora de Y ahora Sonsoles. Una trama que no deja indiferente a nadie desde el primer capítulo, ya lo avisamos. Pero, ¿de qué trata?

Las hijas de la criada es una historia que tiene lugar en la Galicia de 1900. Un día, nacen dos niñas, Clara y Catalina. El primer bebé es de Renata, la criada, y el segundo de los Valdés, don Gustavo y doña Inés. Sin embargo, una serie de traiciones provocarán una venganza. Una situación que afectará la vida de las niñas. Por su parte, Inés deberá hacer frente al doloroso sentimiento de desamor y a la sensación de abandono.

‘Las hijas de la criada’ se presenta como uno de los estrenos más esperados de Antena 3

Tiempos complicados donde, además, tendrá lugar la lucha de poder. Pues, ella hará todo lo que esté a su alcance para que su hija sea la única y verdadera heredera del imperio. Una serie de vivencias que tienen lugar en una época muy opresora para las mujeres. Así pues, se podrá ver, poco a poco y conforme crecen las niñas, cómo cada una tiene una personalidad bastante diferente a la otra. De esta manera, se puede conocer a Clara, una mujer inteligente, sensible y muy justiciera. Por otro lado, tenemos a Catalina, una joven orgullosa y clasista que verá cómo su mundo cambia de la noche a la mañana. Una situación que la llevará a enfrentarse a la realidad y a los secretos familiares.

¿Dónde se grabó ‘Las hijas de la criada’?

Según se ha podido saber, para elaborar el mundo de la familia Valdés, el equipo de producción ha tenido que construir 2.000 metros cuadrados de decorados en plató. Pero también ha habido escenarios reales para la grabación de las escenas.

Las Islas Canarias, Madrid y Galicia han sido las elegidas para grabar la mayoría de los escenarios. De esta manera, se ha indicado que ha habido un total de 29 localizaciones diferentes. Un rodaje bastante elaborado que ha dado forma a los ocho capítulos que componen la serie. Así pues, el ficticio pazo Espíritu Santo, que es el gran enclave rural de don Gustavo y doña Inés Valdés, fue grabado en el Pazo de Faramello (Galicia). Asimismo, algunos de los enclaves más destacados fueron en las callejuelas de Combarro.

Los escenarios de costa fueron grabados en zonas como la playa de Cabanas y en Ancoradoiro. El rodaje de 15 semanas movilizó al archipiélago canario y a Madrid a más de 70 intérpretes, 200 técnicos y 2.000 extras. El Hotel Buen Retiro, en Güímar, rincones de Garachico y La Orotava fueron algunos de los escenarios elegidos en Tenerife. Todo ello sumado a San Lorenzo de El Escorial en Madrid y La Gracilla, una finca situada en la sierra. Sin lugar a dudas, una ficción con una gran producción a sus espaldas.