Sonsoles Ónega, sobre ‘Las hijas de la criada’: «Hay cosas en la serie que mejoran la novela»

La pasada noche del 2 de diciembre, los espectadores de Antena 3 fueron testigos de una nueva entrega de El Hormiguero. El popular formato, presentado por Pablo Motos, se ha convertido en uno de los shows de prime time más vistos de la parrilla televisiva española. De esta manera, el público tuvo la oportunidad de ver a Sonsoles Ónega y a Verónica Sánchez como invitadas. Un encuentro televisivo donde acudieron para presentar la nueva serie de atresplayer: Las hijas de la criada. Y es que, esta producción está basada en la aclamada novela de la presentadora de Y ahora Sonsoles. De hecho, fue premiada con el Premio Planeta en el 2023.

Las hijas de la criada ya se encuentra disponible en la plataforma de pago de Atresmedia y su llegada no ha podido ser mejor. Pues, tal y como se ha podido ver y ha citado el propio grupo de comunicación, es el mejor estreno de los últimos tres años en la plataforma. De esta manera, las invitadas han hablado de cómo ha sido el proceso de trasformar esta obra literaria a una audiovisual. «Hay cosas de la serie que mejoran la novela», confesó Sonsoles Ónega. Unas palabras con las que no dejó indiferente a nadie, por lo que procedió a argumentarlas.

Sonsoles Ónega se sincera: «Me despertó un instinto asesino»

«El capítulo 2, que lo veremos el domingo, tiene una trama que no está en la novela», indicó. «Con lo cual, para los que hayan leído la novela, descubren una historia nueva que yo creo que mejora», afirmó. Ante ello, Pablo Motos quiso dejar caer un pequeño detalle que marca la serie con respecto al libro. «Te han cambiado el final, pero igual no podemos hacer spoiler», comentó.

Ante ello, Sonsoles Ónega confesó que le parecía bien que se hubiesen modificado ciertas cosas. De hecho, no tuvo inconveniente con el cambio del gran final. Una actitud que sorprendió al presentador de Antena 3. «¿Cómo te va a parecer bien? No te creo porque sé que te dio un ataque cuando fuiste a ver el rodaje y viste a los actores y actrices, dijiste ‘qué hacen diciendo mis textos’», dijo.

Una confesión que la presentadora confirmó. «Eso es verdad, me despertó un instinto asesino», destacó ella entre risas. «¿Pero qué querías que dijesen? ¿Los diálogos de La que se avecina?», bromeó Motos. «No, pero estaban ensayando y me dio rabia, pensé: ‘¿Qué hacen robándome mis diálogos?», comentó. Una reacción bastante extraña, pero que la comunicadora quiso argumentar. «Luego lo procesé y ya bien, pero sí que me produjo una sensación extraña de ‘esto es mio’, pero bueno, en el fondo cedes. El final está muy bien», concluyó.

¿Dónde se puede ver Las hijas de la criada, la serie inspirada en la novela de Sonsoles Ónega?

Para poder ser testigo de este gran fenómeno es necesario estar suscrito a una de las opciones de pago de atresplayer. Pues, es una serie exclusiva del grupo de comunicación. Cada semana, la plataforma pone a disposición de sus suscriptores un nuevo episodio de esta producción. Un estreno con el que empieza a dar forma a esta aclamada historia.