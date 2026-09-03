‘Las hijas de la criada’: ¿cuántos capítulos tiene la serie basada en la novela de Sonsoles Ónega?

El mes de septiembre está comenzando calentito en Antena 3. Además del próximo estreno de El Secreto, los espectadores de la cadena tendrán la oportunidad de ver Las hijas de la criada, la esperada adaptación literaria de la novela de Sonsoles Ónega. El pasado mes de noviembre de 2025, la producción celebró su premier en Madrid debido a su lanzamiento exclusivo en la plataforma de atresplayer. Desde entonces, los suscriptores de la plataforma de pago de Atresmedia han tenido la oportunidad de conocer esta historia antes que nadie. Y es que, ha sido tal el éxito que, ahora, toca emitirlo en abierto.

Tal y como se ha informado, Las hijas de la criada aterriza de manera oficial este jueves, 3 de septiembre, tras la emisión de El Hormiguero. A partir de las 23:00h, hora antes en las Islas Canarias, la serie comenzará a dar sus primeros pasos en la parrilla televisiva española y lo hará con un primer episodio. Una toma de contacto con la que el público tendrá la oportunidad de trasladarse hasta la Galicia de 1900. Pero, ¿de qué trata esta historia cuya novela ha sido ganadora con el Premio Planeta 2023? ¡Te lo contamos!

¿De qué trata ‘Las hijas de la criada’, la serie de Antena 3?

Todo comienza el día en el que nacen dos niñas, Clara y Catalina. El primer bebé es de Renata, la criada, y el segundo de los Valdés, don Gustavo y doña Inés. Sin embargo, una serie de traiciones provocarán una venganza. Una situación que afectará la vida de las niñas. Por su parte, Inés deberá hacer frente al doloroso sentimiento de desamor y a la sensación de abandono. Tiempos complicados donde, además, tendrá lugar la lucha de poder. Pues, ella hará todo lo que esté a su alcance para que su hija sea la única y verdadera heredera del imperio. Una serie de vivencias que tienen lugar en una época muy opresora para las mujeres.

Así pues, se podrá ver, poco a poco y conforme crecen las niñas, cómo cada una tiene una personalidad bastante diferente a la otra. De esta manera, se puede conocer a Clara, una mujer inteligente, sensible y muy justiciera. Por otro lado, tenemos a Catalina, una joven orgullosa y clasista que verá cómo su mundo cambia de la noche a la mañana. Una situación que la llevará a enfrentarse a la realidad y a los secretos familiares.

¿Cuántos capítulos tiene ‘Las hijas de la criada’?

Tal y como se ha presentado en la plataforma de atresplayer, Las hijas de la criada está compuesta por un total de 8 capítulos. Cada entrega presenta una duración que oscila los 50 minutos cada una. De esta manera, el formato se presenta como una miniserie que plasma a la perfección lo que Sonsoles Ónega quiso contar en sus líneas. Así se presenta el título de cada capítulo: