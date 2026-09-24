Encuesta: ¿quién será el expulsado de ‘Supervivientes All Stars’ hoy, según los lectores de Happy FM?

La tercera edición de Supervivientes All Stars está dando mucho que hablar. Y siendo honestos, no es para menos. No solamente porque los concursantes están viviendo en condiciones verdaderamente extremas, sino porque están tratando de ofrecer la mejor versión de sí mismos a pesar de las circunstancias y de los diferentes enfrentamientos. Tras la expulsión de Lola Ortiz la semana pasada, este jueves 24 de septiembre, a partir de las 21:45 horas (una hora menos en las Islas Canarias), disfrutaremos de una nueva gala de Supervivientes All Stars presentada por Jorge Javier Vázquez y María Lamela. En esta ocasión, el nombre del segundo expulsado de la tercera edición está entre Laura Cuevas, Rosa Benito y Yola Berrocal.

Una noche cargada de juegos antes de la expulsión

Es importante tener en cuenta que, en esta nueva gala del reality más extremo de Telecinco, no solamente seremos testigos del adiós a un concursante, sino también de importantísimos acontecimientos. Entre ellos, un juego de localización que será clave para la alimentación de los robinsones. Y es que, por primera vez en esta edición, el juego de localización otorgará al equipo ganador una recompensa extra más allá de poder elegir las mejores condiciones de supervivencia. ¿A qué nos referimos? A la primera dotación de comida tras 15 días alimentándose únicamente de lo que son capaces de conseguir por sí mismos.

En este juego, que lleva por título ‘La jaula del inframundo’, los concursantes de Supervivientes All Stars tendrán que unir fuerzas para trasladar una enorme jaula en la que se encuentran encerrados, superando una serie de obstáculos, en un recorrido entre tierra y mar. Al final, tendrán que formar una palabra secreta con las letras que han ido encontrando a lo largo del circuito. El que lo logre en menos tiempo vivirá en la zona Sol y ganará esa dotación de comida, mientras que el perdedor se trasladará a zona Luna y tendrá una dotación más pequeña.

Por si fuera poco, también podremos ver una importantísima novedad en el «duelo de capitanes». Y es que, en esta ocasión, el vencedor no solamente otorgará la inmunidad a uno de su equipo, sino que pasará a ser capitán de la zona Sol. El perdedor pasará a zona Luna y tendrá que nominar de forma directa. Para ello, Marta y Torres se enfrentarán a ‘El duelo de Zeus’, donde la rapidez y la habilidad serán cruciales.

Como no podía ser de otra manera, seremos testigos de una nueva tanda de nominaciones tras la disputa del juego de líder, que lleva por título ‘El reto de Hera’. En él, deberán aguantar el máximo tiempo posible sobre una estructura vertical, sujetos sobre unos pequeños apoyos. Quien logre mantenerse más tiempo se hará con el collar de líder, la ansiada inmunidad y el poder de la nominación directa.

¿Quién crees que será el expulsado de ‘Supervivientes All Stars’ hoy?

Con Laura Cuevas, Rosa Benito y Yola Berrocal como nominadas, la decisión está en manos del público. ¿Quién crees que abandonará esta noche Supervivientes All Stars 3? Vota en nuestra encuesta y compara tu predicción con la del resto de lectores de Happy FM antes de que Jorge Javier Vázquez desvele el resultado definitivo en directo.