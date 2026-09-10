Los invasores ya construyen casetas en árboles casi centenarios que son patrimonio natural de Ceuta

Un árbol de más de 65 años de antigüedad, catalogado como ejemplar singular y protegido por la normativa municipal, ha sido el escenario de una nueva muestra del deterioro que atraviesa el espacio público en Ceuta. Se trata de un Árbol del Caucho (Ficus elastica) situado junto a la carretera de Benítez, en cuya copa ha aparecido construido un palafito, según ha podido confirmarse tras la correspondiente denuncia presentada ante una patrulla de la Policía Local por la asociación conservacionista DAUBMA.

La Ordenanza Municipal de Zonas Verdes y Arbolado Urbano de Ceuta es clara al respecto. Sus artículos 12 y 13 prohíben expresamente «trepar, colgar objetos, instalar estructuras, causar daños o alterar la morfología de cualquier árbol del viario público».

El artículo 18, además, establece que los ejemplares catalogados como singulares o de especial protección, como es el caso de este, requieren «medidas reforzadas de conservación y vigilancia». Y el artículo 22 califica como infracción grave cualquier actuación que comprometa «la estabilidad, salud o integridad» de un ejemplar protegido.

La construcción de esta estructura vulnera de forma directa los tres preceptos citados, y supone un riesgo no solo para la integridad del propio árbol, sino también para la seguridad de las personas que puedan transitar por la zona y para el patrimonio natural del que disfrutan todos los ceutíes.

La normativa de protección del arbolado urbano, insisten desde los sectores que han presentado la denuncia, no distingue entre nacionales, extranjeros o personas que hayan accedido de forma irregular al territorio: se aplica a las conductas, sin excepción de identidades.

Y precisamente por eso resulta pertinente recordar que, si en Ceuta existe la «normalidad» de la que presumen algunos responsables políticos en sus visitas fugaces a la ciudad —dado que no se ha decretado estado de sitio, alarma ni excepción—, esa misma normalidad obliga a que se aplique toda la legislación vigente en todos sus ámbitos, incluido el de la protección ambiental. Ceuta es territorio nacional, y la ley debe cumplirse también en la defensa de su patrimonio natural.