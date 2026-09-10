Marruecos vigiló con un dron la visita del director de la Policía a la frontera del Tarajal

Marruecos vigiló con un dron la visita del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, y la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, este miércoles a la frontera del Tarajal. Según ha podido saber OKDIARIO, el dron fue desplegado por la mañana y estuvo captando toda la secuencia. «Marruecos nos vigila», declaran a OKDIARIO fuentes policiales conocedoras de los hechos, y concluyen que este episodio «ha sido una provocación, una más».

Además, destacan que el dron de Marruecos fue anclado al suelo, desde el que se erigía sujeto con una cuerda, «una circunstancia impidió capturarlo por nuestra parte con una escopeta inhibidora, traerlo a territorio español y ver qué están grabando».

Esta actuación por parte del país vecino se suma a la reivindicación de tres de sus ministros –Justicia, Obras Públicas y Asuntos Religiosos– de los territorios de Ceuta y Melilla tras la invasión. Una entrada masiva irregular desde Marruecos que investigará la Audiencia Nacional como un ataque a «la integridad y la independencia» de España.

«La cuestión ya no es únicamente qué ocurrió el 30 de julio, sino qué sabía Marruecos antes de aquella jornada, cuál fue su reacción efectiva y por qué, semanas después, considera necesario mantener bajo observación directa una visita de los máximos responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas a la frontera del Tarajal», declara a OKDIARIO uno de los mandos policiales consultados.

Además, señala que este episodio «adquiere especial relevancia después de conocerse los documentos desclasificados sobre la crisis de Ceuta».

«El CNI había advertido el 29 de julio tanto a las autoridades españolas como a los servicios secretos marroquíes de las convocatorias masivas que se estaban difundiendo para intentar acceder a Ceuta. Algunos de esos documentos constatan, además, la ausencia inicial de una reacción proactiva de Marruecos, y apenas seis semanas después, Rabat despliega un dron para observar directamente la visita de los máximos responsables de Policía y Guardia Civil al Tarajal», indica.

Y hace hincapié en que «no era simplemente un dron que accidentalmente sobrevolaba la zona, sino que habría una instalación deliberada y relativamente estable para mantener observación sobre un punto concreto», por lo que es más grave.

Sensación de inseguridad «subjetiva»

Los respectivos directores de la Policía y la Guardia Civil han visitado Ceuta un día después de la polémica que generó el pasado martes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al asegurar que «la sensación de inseguridad es subjetiva».

Unas palabras con las que ha causado un gran malestar entre la ciudadanía, así como entre los policías desplegados en la ciudad autónoma, ya que, transcurridos 42 días desde la invasión, Ceuta es un polvorín, con más de 20.000 ilegales que todavía permanecen en ella, según los cálculos de OKDIARIO in situ.

Prueba de ello son las 59 denuncias que se han presentado en la Policía contra los invasores por ataques a policías, militares y guardias civiles, y las 38 por agresiones sexuales, 13 de ellas con penetración.