Según la psicología las personas que hablan solas mientras hacen tareas del hogar no se sienten solas, en realidad están mejorando su memoria y concentración

Murmurar el nombre de lo que se busca mientras se revuelve un cajón. Repetir en voz alta los pasos de una receta mientras se cocina. Recitar mentalmente, o no tan mentalmente, la lista de la compra antes de llegar al supermercado. Quien no se haya sorprendido haciendo alguna de estas cosas que tire la primera piedra. Y sin embargo, el gesto suele ir acompañado de una ligera sensación de ridículo, como si hablar solo fuera una excentricidad que conviene disimular.

La ciencia, sin embargo, tiene una lectura muy distinta de este hábito.

Por qué la gente habla sola mientras limpia la casa

El psicólogo Gary Lupyan, de la Universidad de Wisconsin, lleva años investigando la relación entre el lenguaje y la cognición. Uno de sus experimentos más reveladores consistió en pedir a un grupo de voluntarios que buscaran objetos concretos dentro de imágenes complejas. La variable era simple: unos debían repetir en voz alta el nombre del objeto que buscaban, mientras otros simplemente lo pensaban en silencio.

Los resultados fueron claros. Quienes verbalizaron el nombre del objeto lo encontraron con mayor rapidez que quienes mantuvieron el proceso exclusivamente en su cabeza. La conclusión que se desprende del estudio, publicado junto a Daniel Swingley en 2012 en The Quarterly Journal of Experimental Psychology, es que las palabras pronunciadas en voz alta actúan como una señal que ayuda al cerebro a focalizar la atención y a mantener activa la memoria de trabajo durante tareas que requieren concentración.

Dicho de otro modo: hablar solo no es un signo de distracción, sino precisamente lo contrario.

Cuándo resulta más útil

Este mecanismo no funciona igual en todas las situaciones. La investigación sugiere que el habla autodirigida resulta especialmente útil en tareas que implican pasos secuenciales, atención sostenida o riesgo de perder el hilo. Ensamblar un mueble siguiendo instrucciones, aprender una habilidad nueva que requiere repetición o gestionar varias tareas domésticas en un orden determinado son contextos en los que verbalizar lo que se está haciendo puede marcar una diferencia real en el rendimiento.

La razón tiene que ver con la forma en que el cerebro procesa la información. Cuando una tarea se narra en voz alta, se activa un canal adicional de procesamiento que refuerza la memoria de trabajo y reduce la probabilidad de cometer errores o de olvidar pasos intermedios. Es, en cierto modo, como escribir una nota para uno mismo, pero de forma oral e instantánea.

Una línea que conviene conocer

Dicho todo esto, los propios investigadores señalan que existe una distinción importante entre el diálogo interno funcional y otras formas de habla que sí pueden merecer atención. Hablarse a uno mismo mientras se ordena la cocina o se buscan las llaves es un comportamiento perfectamente normal y documentado en personas de todas las edades. Una situación diferente es aquella en la que las conversaciones internas parecen respuestas a voces externas o van acompañadas de ansiedad intensa y persistente. En esos casos menos frecuentes, consultar con un profesional es la decisión más sensata.

Pero para la inmensa mayoría, hablar solo en casa no es ninguna señal de alarma. Es, simplemente, el cerebro buscando la manera más eficiente de hacer su trabajo.