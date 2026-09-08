Sánchez contra Robles: desclasificará un informe de la inteligencia militar del 30 de julio para culparla de que avisó tarde

Los informes que el Gobierno de Pedro Sánchez ha desclasificado buscan «señalar» al Ejército español con la ministra de Defensa, Margarita Robles, al frente, y en concreto a la inteligencia militar del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), según han asegurado fuentes del Ejecutivo a OKDIARIO. De acuerdo con la versión de esas mismas fuentes, uno de los informes de este organismo advirtió de la posible invasión masiva de inmigrantes en Ceuta, pero el aviso llegó «demasiado tarde».

La «versión oficial» del Gobierno pretende dejar sentado que los informes existieron, pero era «imposible» prever una invasión de tal magnitud. Sin embargo, desde el Gobierno hacen hincapié también en la existencia de uno de los documentos, procedente del CIFAS, servicio de inteligencia militar dependiente estrictamente del Ministerio de Defensa y, por ende, estrictamente de Margarita Robles.

En el documento mencionado se previene del riesgo de intentos masivos de vulneraciones de nuestras fronteras. El problema estriba en que el informe en cuestión se remitió y, por tanto, vio la luz el mismo 30 de julio, día del Trono en Marruecos, que fue el mismo día de la invasión multitudinaria de inmigrantes en Ceuta. Demasiado tarde, añaden, para poder reaccionar a tiempo.

El relato monclovita no se fija en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), organismo dependiente orgánicamente del Ministerio de Defensa, pero cuyas directrices se aprueban definitivamente en el Consejo de Ministros, y sí deja entrever la «tardanza» del CIFAS, servicio de inteligencia militar dependiente sólo del Ministerio de Defensa y de su titular, Margarita Robles.

Desde el interior del Gobierno han llovido las críticas más o menos veladas a la ministra desde que Robles compareciera en el Congreso de los Diputados, el pasado 25 de agosto. En su intervención, Margarita Robles pidió perdón porque, según dijo, en el Gobierno «algo habremos hecho mal», en alusión a la gestión de la crisis de Ceuta.

Robles también felicitó a las Fuerzas Armadas por su eficacia en el desempeño de su labor. Fue la intervención de la ministra la que dio paso a la polémica sobre si los Servicios de Inteligencia españoles habían alertado o no al Ejecutivo del riesgo de invasión que existía en las fronteras españolas en el continente africano. Desde el Gobierno y el PSOE no han cesado las críticas a la ministra de Defensa desde entonces porque consideran que, cuando menos, «va por libre».