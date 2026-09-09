Las acciones de Inditex se dejaban más de un 3% en la apertura de la sesión bursátil de este miércoles pese a comunicar resultados semestrales récord con un beneficio neto de 2.980 millones de euros durante el primer semestre de su ejercicio fiscal 2026-2027 (entre el 1 de febrero y el 31 de julio), lo que supone un incremento del 6,8% respecto a un año antes.

En concreto, las acciones de la firma textil caían un 3,04% en la apertura y lideraban las pérdidas del selectivo madrileño hasta intercambiarse a 54,8 euros por título.

Las ventas, por su parte, crecieron un 7,6% con respecto al primer semestre de 2025 y alcanzaron 19.755 millones de euros, con una evolución satisfactoria tanto en tienda como ‘online’. Las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 9,2%.

Resultados récord de la firma

«Estos excelentes resultados ponen de manifiesto la extraordinaria capacidad de nuestros equipos, que en un entorno global muy complejo han conseguido hacer llegar cada día a nuestros clientes en todo el mundo el producto y la experiencia de moda que demandan. La ambición, la flexibilidad y la innovación son elementos diferenciales que refuerzan el potencial de crecimiento a largo plazo de Inditex», ha subrayado el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras.

El margen bruto creció un 8,3%, hasta 11.596 millones de euros, y se situó en el 58,7% de las ventas (+40 puntos básicos frente al primer semestre de 2025).

El resultado operativo (Ebitda) creció un 7,8%, hasta 5.513 millones de euros, mientras que el resultado neto de explotación (Ebit) creció un 7,6% hasta 3.843 millones de euros y el resultado antes de impuestos un 6,8%, alcanzando los 3.845 millones de euros.

La posición financiera neta fue de 10.398 millones de euros al final del primer semestre de este año, un 4% más, mientras que los gastos operativos crecieron un 8,3%.

Los flujos generados alcanzaron los 4.075 millones de euros, con un incremento del 11% respecto a un año antes. Debido al fuerte desempeño operativo, el inventario creció un 9,3% a 31 de julio de 2026 respecto a la misma fecha del año anterior.

De cara al segundo semestre de 2026, la compañía ha destacado que las colecciones de la campaña de otoño/invierno han sido muy bien recibidas por sus clientes. Así, las ventas en tienda y ‘online’ a tipo de cambio constante entre el 1 de agosto y el 7 de septiembre de este año han crecido un 9% con respecto al mismo periodo de 2025.

La compañía abonará el dividendo final del ejercicio 2025 (0,875 euros por acción) el próximo 2 de noviembre.

En su primer semestre, Inditex continuó con un «sólido» desempeño operativo, impulsado por la creatividad de sus equipos y la buena ejecución del modelo de negocio integrado de tienda y ‘online’.

Durante este periodo, el grupo ha llevado a cabo actividades de optimización (reformas, reubicaciones, nuevas aperturas y absorciones) en 51 mercados. Al cierre del periodo, Inditex operaba 5.444 tiendas.

Incremento de las ventas

Todas sus cadenas han incrementado sus ventas durante el primer semestre. Zara logró unas ventas de 13.783 millones de euros, frente a los 13.150 millones de euros del primer semestre de 2025.

Por áreas geográficas, Europa (sin España) aportó el 51,5% de los ingresos del grupo, por encima del 50,7% del mismo periodo del año anterior, mientras que América situó su peso sobre el total de ingresos en el 17,9%, frente al 17,8% de un año antes, Asia y resto del mundo en el 15% (16% un año antes) y España en el 15,6%, por encima del 15,5% del primer semestre de 2025.