Rifirrafe entre Peinado y un abogado del ‘caso Begoña’: «No venga a darnos una clase de 1º de Informática»

El juez Juan Carlos Peinado ha protagonizado este martes un tenso cruce de reproches con Chema de Pablo, abogado defensor de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, durante la audiencia preliminar al juicio con tribunal de jurado. Al término de la vista, el magistrado le ha espetado una frase que ha resumido el clima de la sesión: «No venga a darnos una clase de 1º de Informática».

El encontronazo ha llegado después de que el letrado se extendiera explicando cuestiones técnicas sobre el registro de dominios web, un servidor de páginas de Internet y un software, y ha puesto de manifiesto una cuestión que dista de ser baladí para el devenir de la causa: si las imputadas registraron o no a su nombre la plataforma investigada. Esto les podría acarrear una condena por malversación.

Cristina Álvarez, asesora pagada por Moncloa e imputada por dedicar su jornada laboral a los intereses privados de Begoña Gómez, no ha asistido a la sesión. Según las fuentes consultadas, la asesora se encuentra todavía de vacaciones en Miami, adonde ha viajado tras recuperar su pasaporte.

Begoña Gómez tampoco ha comparecido, sin que haya trascendido una explicación al respecto, tal y como se esperaba entre las partes personadas.

Ratificaciones exprés

La acusación popular unificada en HazteOir (que engloba a Vox, Manos Limpias, entre otros) la Fiscalía y la Universidad Complutense de Madrid —que ejerce como acusación civil al reclamar únicamente una indemnización económica y no la comisión de delitos— han ratificado sus escritos previos en apenas un par de minutos.

El nuevo abogado de Begoña Gómez, Jaime Campaner, ha intervenido de forma algo más extensa. El letrado ha llegado con una hora de retraso a la vista porque venía directamente del aeropuerto tras aterrizar de un vuelo.

Ha sido precisamente Chema de Pablo, que había solicitado expresamente la celebración de esta audiencia, quien más ha alargado su intervención. El abogado se ha detenido, sobre todo, en explicar conceptos técnicos informáticos, como qué es un dominio web y de qué manera se registra, en un intento de desbaratar la acusación según la cual las imputadas inscribieron la plataforma a su nombre con dinero público.

Ha sido tras ese momento cuando Peinado ha perdido la paciencia. Previamente, De Pablo había insinuado que, por su edad, el magistrado no se entera de las cuestiones tecnológicas y que, además, supuestamente tampoco controla el funcionamiento del tipo penal de la apropiación indebida.

Al finalizar la vista, cuando una abogada ha querido tomar la palabra, Peinado ha aprovechado para reprender a De Pablo, cuya defensa se ha caracterizado por una firmeza férrea hacia su clienta, aunque ello suponga detenerse en explicaciones básicas y consumir buena parte del tiempo de la sesión.

Estreno de Campaner

Jaime Campaner se ha estrenado como defensor de Begoña Gómez tras desplazar en el cargo al ex ministro del Interior Antonio Camacho. Según fuentes letradas, el nuevo abogado ha causado buena impresión en la sala: es un perfil menos político que Camacho y más técnico. Puede resultar menos persuasivo a la hora de hablar que un antiguo político socialista, pero, a nivel técnico, podría tener más fortuna para los intereses de Begoña Gómez.

Las mismas fuentes señalan que Campaner llega en un buen momento para erigirse como experto ante el Tribunal del Jurado, la vía por la que discurrirá previsiblemente el juicio.

Por su parte, fuentes de Manos Limpias han trasladado su preocupación por el hecho de que el escrito de acusación pueda arrastrar defectos formales, al no plantear los hechos de forma aséptica, como exige la Ley del Tribunal del Jurado. Según estas mismas fuentes, la vista de este lunes no se ha aprovechado para revisar esa redacción, de cara a que el eventual juicio transcurra sin vicios de forma.

La defensa de Begoña Gómez ha denunciado una «contaminación del relato fáctico» con citas a la Audiencia Provincial y a la UCO, además de alusiones de apoyo sin referencia fáctica.

Lo más grave, a su juicio, es que el relato de la primera conclusión se apoya en hasta doce declaraciones sumariales de personas que han declarado en instrucción, un método que la defensa ha calificado de «ineficaz».

La defensa de Cristina Álvarez ha incidido en los mismos argumentos que la de Begoña Gómez y ha solicitado el archivo del caso, recordando que el auto de la Audiencia Provincial les ha dado la razón, según esgrimen, «en todo». La causa investiga, entre otros extremos, una presunta malversación relacionada con un software.

Sobre este punto, la defensa ha planteado que, aun aceptando hipotéticamente que existiera una malversación del dominio, la imputada debería haber sido Blanca de Juan y no las actuales investigadas. Por ello, ha reiterado su petición de sobreseimiento y ha avanzado que se reserva el derecho a solicitar la nulidad del auto de la Audiencia Provincial con intervención de Cristina Álvarez, al considerar que la actuación de Manos Limpias, que ya ha presentado un recurso de amparo, roza la temeridad procesal.

El caso Begoña Gómez investiga desde hace meses la posible influencia de la esposa del presidente del Gobierno en la adjudicación de contratos y actividades vinculadas a la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense.

La vista de este martes deja, en todo caso, una imagen que resume el momento procesal de la causa: un juez que pide que no le expliquen informática, un abogado dispuesto a explicarla igualmente, y un banquillo de imputadas que, por distintos motivos, ha vuelto a quedar vacío.